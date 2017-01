Az asztmás felnőttek egyharmadánál nem lehet kimutatni a kórt

A Journal of the American Medical Association című orvosi szaklap aktuális számában megjelent tanulmány készítői tíz kanadai város 613 véletlenszerűen kiválasztott páciensét vizsgálták, akiknél az előző öt évben asztmát állapítottak meg.



Alapos kilégzéses tesztek és tüdőgyógyászati konzultáció után a páciensek közül 203-nál kizárták az asztma lehetőségét, ez a vizsgált felnőttek 33 százaléka volt.



A következő 12 hónapban a résztvevők közül 181-nál (30 százalék) továbbra sem találtak klinikai vagy laboratóriumi bizonyítékot arra, hogy asztmásak lennének.



"Lehetetlen megmondani, hogy hány páciensnél volt téves az eredeti diagnózis és hányan vannak, akiknek a betegsége idő közben tünetmentes lett. Annyi biztos, hogy egyiküknek se kellett tovább gyógyszereket szednie, melyeknek mellékhatásai is voltak.



A tanulmány szerint a résztvevők közül a nem asztmásak 80 százaléka szedett gyógyszert, 35 százalék naponta.



A kutatás során az is kiderült, hogy az orvosok gyakran nem végeztetik el a diagnózist megerősítő vizsgálatokat, csak a tünetekre és a megfigyeléseikre hagyatkoznak az asztma megállapításakor.