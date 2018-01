Az e-cigaretta nikotinja növelheti a rák kockázatát

Az elektromos cigarettában lévő nikotin növelheti a rák egyes fajtáinak kockázatát egy egereken és emberi sejteken végzett amerikai kutatás szerint.



Mind a DNS-ben, mind a sejt önjavító képességében látható volt a károsodás, így megnőtt a valószínűsége, hogy sejtmutációk jöjjenek létre és daganat alakulhasson ki - olvasható az amerikai tudományos akadémia lapjának (PNAS) aktuális számában megjelent tanulmányban.



Ha további kutatások is megerősítik az eredményeket, az azt jelentheti, hogy a nikotintartalmú e-cigaretta-oldatoknak is van rákkeltő hatásuk - mutatott rá Roy Herbst, a Yale Rákkutató Központ orvosi onkológiai igazgatója.



Herbst, aki az amerikai rákkutatási társaság dohányzáskutató albizottságának elnöke is egyben, hozzátette, hogy ez az első bizonyíték arra, hogy a nikotin önmagában is rákkeltő.



"Az eredmény megálljt parancsolhat azoknak, akik szerint az e-cigaretták biztonságosak, és bárki következmények nélkül szívhatja őket" - mondta el Herbst a medicalxpress.com-nak.



Moon-Shong Tang, a New York-i Egyetem Orvostudományi karának környezet-egészségügyi professzora kutatócsoportjával e-cigaretták nikotint és folyékony oldószereket tartalmazó gőzét lélegeztette be egerekkel, majd csak nikotint, valamint csak oldószert tartalmazó gőznek tette ki őket.

A gőzt 4,2 volton hozták létre, ami ugyanakkora vagy alacsonyabb feszültség, mint amin a legtöbb megvásárolható e-cigaretta működik.



Korábbi kutatások kimutatták, hogy a magasabb feszültségen melegített e-folyadék ártalmas vegyi anyagokat hozhat létre, most azonban a tipikus e-cigaretták használóit érő ártalmakra voltak kíváncsiak a tudósok.



"Az oldószer önmagában nem károsítja a DNS-t, a nikotin és az oldószer együtt ugyanazt a kárt okozza, mint a nikotin egyedül" - foglalta össze Tang.



Emberi tüdő- és hólyagsejtek laboratóriumi tenyészeteit is kitették a nikotin hatásának és ugyanazt állapították meg, mint az egereknél: károsodott a DNS és a sejt önjavító képessége.



A kutatás következő szakasza már folyamatban van: az egereken hosszú távon vizsgálják a nikotin és az e-cigaretta gőzének hatását, hogy megtudják, valóban kialakul-e rákos daganat.



Tang szerint nem jelenthető ki, hogy az elektromos cigaretta még így is biztonságosabb a hagyományos cigarettánál, amely a dohány égetésével ártalmas anyagot ezreit állítja elő.



Azt is elismerték a tanulmány szerzői, hogy az e-cigaretták hosszú távú egészségi hatásairól egyelőre keveset lehet tudni.