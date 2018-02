Az eddig ismertnél is súlyosabb következményei vannak egy kismama dohányzásának

A legújabb kutatási eredmények szerint az eddig feltételezettnél is súlyosabb következményei vannak annak, ha egy kismama dohányzik vagy a környezetében cigarettáznak, mivel a magzat génjei úgy módosulnak, hogy annak nyoma az unokákban is felfedezhető - közölte a Magyar Tüdőgyógyász Társaság a rákellenes világnap alkalmából szombaton az MTI-vel.



A közleményben idézték Horváth Ildikó tüdőgyógyász professzort, aki azt mondta, tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy a várandós nőket érő környezeti hatások a magzat fejlődését jelentősen befolyásolják.



Hozzátette, hogy kifejezetten negatív a dohányfüst szerepe: hátráltatja az emésztésért felelős szervek, a szív-érrendszer és a tüdők egészséges fejlődését. Ráadásul ez nemcsak közvetlenül a magzatban mutatható ki, hanem az ő gyermekeiben is. Vagyis egy dohányzó, illetve dohányfüstöt elszenvedő nő unokái is "öröklik" a káros hatásokat még akkor is, ha a köztes generáció, tehát a megszületendő gyermek később egyáltalán nem dohányzik.



A társaság kitért arra, Magyarországon a tüdőrák a vezető daganatos halálok, ez adja az összes daganatos halálozás egyharmadát. "Évente tízezer ember hal meg tüdőrák miatt, Magyarország ebben világelső" - írták.



A dohányfüst az úgynevezett krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), vagy más néven tüdőfogyatkozás kialakulásában is jelentős szerepet játszik, mivel a tüdőben lévő légutak fokozatosan és tartósan egyre inkább beszűkülnek, pusztul a tüdő szövete, emiatt pedig egyre nehezebb lesz a kilégzés, és sok betegben később a tüdőrák is kialakul.



A betegség leghatékonyabb gyógymódja a korai stádiumban történő operáció. Mivel a tüdőrák gyakran alattomosan, tünetek nélkül növekszik, sokszor csak előrehaladott, már nem operálható stádiumban fedezik fel.



Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet ezért indította el speciális tüdőrákszűrő programját, ami jóval modernebb a hagyományos módszereknél, így képes kiszűrni a korábban esetleg nem látott elváltozásokat is - áll a közleményben.



A rákellenes küzdelem világnapja február 4., annak emlékére, hogy a párizsi első rákellenes világkongresszus résztvevői 2000. február 4-én írták alá a kór elleni világméretű összefogásra felszólító dokumentumot.



A világnapon a többi között arra hívják fel a figyelmet, hogy a rák elleni küzdelem nemcsak orvosi feladat, hanem a társadalom közös ügye.