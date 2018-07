Az is növeli a vetélés kockázatát, ha az apa dohányzik

Az apa dohányzása növelheti a kockázatát annak, hogy a terhesség vetéléssel végződik - állapították meg kínai kutatók.



Az állami egészségügyi kutatóintézet tudósai 5,8 millió nem dohányzó várandós kínai nő és partnerük adatait elemezték. Minden résztvevő az ingyenes terhesgondozásban vett részt 2010 és 2016 között.



Azt állapították meg, hogy azok a várandósok, akiknek a partnere dohányzott, 17 százalékkal nagyobb eséllyel vetéltek el, mint akik nem dohányzó partnerrel éltek.



A vetélés kockázata nőtt, minél többet dohányzott a partner.



A nem dohányzó partnerrel élő nők 2,38 százaléka vetélt el, a dohányzóval élők 2,92 százaléka.



Azt is megállapították, hogy ha a partner abbahagyta a dohányzást a terhesség előtt vagy a terhesség elején, akkor csökkent a vetélés kockázata.



A tanulmány a Journal of Epidemiology and Community Health című szaklapban jelent meg.