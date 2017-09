Az iskolai osztályzat szinte semmit sem ér, csak stresszeli a gyereket? Ön aggódott a jegyei miatt?

Öngyilkos lett a kisfiú



Egy hete az egész magyar internetet bejárta annak a kárpátaljai kisfiúnak a története, aki öngyilkosságot követett el. A 9 éves iskolás kitűnő tanuló volt, az iskolában azonban egyest kapott, a tragédia napján pedig egy tanár órai levelezésen is rajtakapta. Végh József kriminálpszichológus szerint a szülőknek a gyerekektől nem a jó teljesítményt, hanem az erőfeszítést kellene elvárniuk.

Épít vagy rombol

Magyarországon 1950 óta szinte ugyanazt az értékelési rendszert használják. A diákok tantárgyi értékelése öt-, az általános iskolai magatartás és a szorgalom négyfokozatú skálán történik.

– A szüleim nem fogadták el, ha nem ötössel mentem haza. Gyakran kikaptam egy négyesért is, de az ismerőseim körében szinte mindenkihez így viszonyultak a saját szüleik, így nem „lógtam ki" a sorból – mesélte olvasónk, az 52 éves Váci Sándor. Saját bevallása szerint sosem érezte, hogy volna bármi értelme kémiából vagy fizikából kitűnőnek lennie, de mivel ez volt a szülői elvárás, hát megcsinálta.– A gyerek teljesen kiborult, amikor először hozott haza hármast az iskolából. Mindig is ötösei voltak, így sokszor és hosszan kellett vele beszélgetni, mire meg tudtam értetni vele, hogy ezzel sincs semmi baj – mondta másik olvasónk, a 36 éves Száraz Krisztina.Hogy mennyire fontosak az iskolában szerzett érdemjegyek, arról minden szülőnek eltérő a véleménye, a szakemberek szerint azonban az osztályzatokkal könnyen tönkretehetjük a gyerekeinket.Szinte nincs olyan tanév, amikor ne lángolna fel a vita a közbeszédben: vajon valóban szükség van-e az iskolában megszerezhető érdemjegyekre (és ha igen, milyen formában kellene azt adni), vagy azzal csak a gyerekek lelkét és önbizalmát rombolja le az oktatási rendszer. „Mi is kaptunk jegyeket, mégis túléltük, itt vagyunk" – hangzik egyik oldalról az érv, míg a másik oldal szerint egy rossz jegy teljesen elveheti a gyerek önbizalmát, szorongást, rossz közérzetet, stresszt idéz elő nála. Éppen ezért nem az érdemjegy, hanem a logikus gondolkodás az, ami számít.– Az iskolában jegyeket kell szerezni, mert ez alapján veszik fel a gyereket a középiskolába, később pedig az egyetemre. Szerintem minden más másodlagos – mondta olvasónk, Mária.– Túl nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában szerezhető érdemjegyekre. Nem mondom, hogy nincs szükség rájuk, hiszen ez tükrözi a diák aktuális tudásának szintjét – már ha nem puskázik a dolgozatnál, ugye –, de a hétköznapi életben nem azért fog valaki például a nyugdíjas éveire spórolni, mert kitűnő volt matematikából, hanem azért, mert tud logikusan gondolkodni, és fel tudja mérni a helyzetét – reflektált Mária véleményére egy másik olvasónk, Miklós.



Kifacsart gyerekek

Vekerdy Tamás pszichológus is Miklóshoz hasonlóan vélekedik az iskolák érdemjegyrendszeréről. A szakember szerint ugyanis tévedés azt gondolni, hogy a kitűnő tanulókból lesznek a topmenedzserek. Sokkal fontosabb az, hogy a gyermek a gyerekkorát lelkileg és fizikai értelemben véve is biztonságban töltse. Vagyis a legnagyobb felelősség ezen a téren a szülők vállán nyugszik.– Tény, hogy a való életben is van egyfajta teljesítmény, amit mindannyiunknak hozni kell. Ha ezt nem tesszük meg, akkor kirúgnak az állásunkból. Az iskolai érdemjegyek bizonyos szempontból épp azt a célt szolgálják, hogy egy ilyen helyzetet meg tudjunk tanulni kezelni – véli Benák-Tömöri Judit pszichológus. A szakember szerint ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezt az egész osztályzatkérdést a szülők a megfelelő helyén tudják kezelni.– Ha a gyerek egyest hoz haza, természetesen nem dicséri meg érte az ember, de nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy mindig van lehetőség a jóvátételre, a javításra. Felnőtt és gyerek egyaránt követ el hibákat, senki sem tud folyamatosan 100 százalékban koncentrálni a feladatára, ám egy-egy mélypont vagy rossz periódus nem jelenti azt, hogy attól fogva minden elveszett – hangsúlyozza.

Benák-Tömöri Judit szerint a szülőknek el kell fogadniuk azt, ha a gyerek 3-as, 4-es szintű tanuló, és irreális lenne tőle elvárni azt, hogy színötös legyen. Ha ez nincs meg, az nagyon sokat ronthat a gyermek lelki egészségén, és olyan terheket ró rá, amit nem biztos, hogy elbír.

Tünetei lehetnek

Márpedig a gyerekek már e nélkül is rendkívül leterheltek. Az elmúlt időszakban egyre több szülő és diák emelte fel a szavát azért, mert a diákokat gyakorlatilag kifacsarja az iskola. Volt, aki arról panaszkodott, hogy gimnazistaként napi 8 órája van, a tanulás-evés-alvás mellett pedig semmire nem marad ideje. És ez nem „hiszti", a szülők is ugyanígy látják a helyzetet. – A rengeteg tananyag megöli a diákok érdeklődését – mondta elkeseredetten nemrég egy 7. osztályos gyermek édesapja.A túlzott terhelés és a megfelelési kényszer mára odáig fajult, hogy a diákok testi tüneteket is produkálhatnak. – Ha a szülő részéről is magas az elvárás, a gyerek szorongani, görcsölni fog, hasfájásra panaszkodhat. Fél attól, hogy mi lesz egy egyes osztályzat következménye, akár a további tanulmányait, akár az otthoni szülői reakciókat nézzük. Éppen ezért legalább a szülők részéről minél nagyobb empátia szükséges – mondta a pszichológus.