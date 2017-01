Baktériumok kerülnek a mosogatóba

A kiszáradást kockáztatjuk



Ha próbálunk folyadékot inni, de kihányjuk, alacsony a vérnyomásunk, gyengeséget tapasztalunk, mindenképpen menjünk sürgősségi vagy fertőzőosztályra. Ne használjunk székletfogó tablettákat, mert ezek csak tovább bent tartják a kórokozókat a szervezetünkben.

Nem szabad megmosni a nyers húst?

Mossuk le a mosogatót

Amikor görcsöl a hasunk



– Minden állatnak megvan a maga kórokozója és a saját flórája, amely az ember számára nem normális – magyarázza dr. Ladóczky-Hulló Daniella. A gond a fertőzött állatokból készült termékek fogyasztásakor jelentkezik. Megtudjuk: ha ezek a kórokozók bejutnak a szervezetbe, okozhatnak betegséget.

A vadhússal például a lépfenét kaphatjuk el, de a hepatitis A is élelmiszeren keresztül terjed. Amikor kórokozó kerül a szervezetünkbe, görcsös hasi fájdalmat tapasztalhatunk, mehet a hasunk. A szalmonella hasmenés, hányás formájában okoz betegséget, nyers tojásban kerülhet az emberbe. Lázzal is járhat. Hőkezelés hatására azonban elpusztul.

Külön vágódeszka kell

– Sütés-főzés előtt mindig megmosom a nyers húst. Ez alap. Úgy tudom, hogy így valamennyi kórokozót letisztítok róla – mondja olvasónk, Szabó Ildikó . Hozzáteszi: a tojást és a zöldségeket is nagyon alaposan megmossa, mielőtt feldolgozza azokat.A legtöbben hozzá hasonlóan fognak neki a konyhai munkálatoknak, azt gondolnánk, nagyon helyesen. Egy amerikai kutatás azonban elbizonytalanítja az embert. Állítják: komoly betegségeket szedhetünk össze, amikor a mosogató felett mossuk a fent említett élelmiszereket.A kutatók szerint több gondot is okozhatnak a mosogatóban és a konyhapulton maradt baktériumok, amelyeknek ráadásul jó életkörülményeket biztosít a nedves közeg. Ezek a mosogatóból a tányérokra, onnan pedig más olyan élelmiszerre is átkerülhetnek, amelyeket sütés-főzés nélkül fogyasztunk. A szervezetünkbe jutva pedig betegségeket idézhetnek elő. Különben is, a hús megmosásával csupán a baktériumok egy részétől szabadulhatunk meg, több belőlük nem is a hús felszínén található. Ezektől azonban nem kell tartanunk, hiszen sütés-főzés közben – 60-62 fok felett – általában elpusztulnak. De a nyers ételeket ne kóstolgassuk! Dr. Ladóczky-Hulló Daniella reumatológus, immunológus véleményét kérdeztük. Nem cáfolta, hogy baktériumok kerülnek a mosogatóba és környékére, azzal azonban, hogy nem kell megmosni, nem feltétlenül értett egyet.– A tojáson sokszor széklet is van. Érdemes megmosni. A húsok tárolása miatt jellemző, hogy mire kivesszük a zacskóból, véres lé veszi körül. Azt is jobb, ha leöblítjük – reagál az immunológus, és javasolja: – Miután leöblítettük a nyers húst, a tojást, mossuk körbe forró mosószeres vízzel a mosogatót és a konyhapultot. Ezzel valamelyest megtisztítjuk a kórokozóktól. Tegyünk ugyanígy azokkal az eszközökkel, amelyekkel a nyers húst feldolgoztuk – fogalmaz a szakértő, és hozzáteszi: – Természetesen így sem sterilizálunk, de az nem is gond. Az élelmiszerek jelentős része ugyanis a hatóságok által ellenőrzött, elvileg nem tartalmazhat fertőző betegséget okozó kórokozókat.Szokták ajánlani, hogy használjunk másik kést a húshoz és a zöldségekhez, de ha a kettő aprítása közben alaposan elmossuk a vágószerszámot, erre nincs szükség – mondja a szakember. Azt sokan helyesen teszik, ha különböző vágódeszkát használnak a húsok és mondjuk a kenyér szeleteléséhez. A zöldségeket is érdemes különválasztani, mert azokat nyersen fogyasztjuk, viszont azt se feledjük, hogy a zöldségeken is megtapadhatnak olyan kórokozók, amelyek problémákat okoznak.Érdemes másik mosogatószivacsot használni a nyers hússal érintkező konyhai eszközök takarításához.