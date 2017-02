Befolyásolja a magzat neme a kismama immunreakcióját

A magzat neme befolyásolja a kismama szervezetének immunválaszát - állapította meg az Ohiói Állami Egyetemen orvosainak tanulmánya.



A nők régóta állítják, hogy a baba nemétől függően másképp érzik magukat a várandósság idején - írta a ScienceDaily.com a Brain, Behavior and Immunity című szaklap februári számában közölt kutatást ismertetve.



Egyes tanulmányok szerint a magzat neme szerepet játszhat abban, hogy egyes várandósok más tüneteket észlelnek magukon, ha fiút várnak, mintha lányt: a reggeli rosszullét mértéke, a kívánósság és egyéb panaszok is eltérnek.



A friss tanulmány bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy a magzat neme és a várandós nő immunreakciója között összefüggés van.



Az Ohiói Állami Egyetem Wexner Orvosi Központja 80 várandóst kísért figyelemmel a terhessége alatt. Megvizsgálták, hogy változik-e a vérükben a citokin nevű immunjelző molekula koncentrációja a magzatuk nemétől függően.



Elemezték a vér citokinszintjét és azt is, hogy mennyit változott a vérmintában a citokin koncentrációja, ha a várandósok immunsejtjeit laboratóriumban baktériumokkal fertőzték meg.



"Nem találtunk különbséget a magzat nemétől függően a kismamák vérének citokinszintjében, azonban a kislányt váró terhes anyák immunsejtjei több, gyulladást előjelző citokint termeltek, ha baktériumokkal érintkeztek. Ez azt jelenti, hogy a fiút várókhoz képest a kislányt váró anyák erősebb gyulladásos reakcióval válaszoltak, ha az immunrendszerük kórokozóval találkozott" - mutatott rá Amanda Mitchell, a kutatás vezetője.



A gyulladás az immunválasz kulcsfontosságú része, amikor sebgyógyulásról és vírus- vagy baktériumfertőzésről, valamint krónikus betegségekről van szó. A túlzott gyulladásos reakció azonban terhet ró a szervezetre és többek között fájdalmat, fáradságot okozhat.



Ugyan további vizsgálatokat tartanak szükségesnek a kutatók, úgy vélik, a kislányt váró anyáknál megfigyelt erősebb gyulladásos reakció szerepet játszhat egyes betegségek, többek között az asztma tüneteinek várandósság alatti súlyosbodásában.



Az is további kutatásra vár, hogy miként függ össze a magzat neme az anyai szervezet gyulladásával. Lehetséges, hogy a méhlepény nemi vagy más hormonjai befolyásolják az anyai immunreakciót - mondta Mitchell.