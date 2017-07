Beszéljünk egy kicsit arról, amiről nem szokás - Kellően alapos a személyes higiéniánk?

Pedig az, hogy hogyan használjuk a WC-t, ráülünk-e, vagy használat előtt leterítjük, milyen típusú törlőkendőt használunk, mosunk-e kezet a használata után, vagy sem, ugyanolyan fontos szerepet tölt be a személyes higiéniánk megőrzésében, mint a fürdés, vagy a zuhanyzás.Bár a nyilvánosság előtt nemigen beszélünk vécéhasználati szokásinkról, mégis egyre egészségtudatosabb fogyasztókká válunk, és igyekszünk tenni azért, hogy elkerüljük a fertőzéseket. Ezért a Zewa és az Ipsos, vezető piac- és közvélemény-kutatóintézet 600 fős reprezentatív kutatást végzett, hogy megtudjuk, mennyire figyelünk oda a személyes higiéniánkra, vajon tisztában vagyunk-e egyes toalettpapír fajták használatának szükségességével, higiéniánkban betöltött szerepével.A kutatás eredményeivel a Zewa szeretne rávilágítani arra, hogy a mindennapi higiéniánkban a hagyományos, száraz toalettpapírok mellett a nedves toalettpapír használata is nagyon fontos szerepet játszik.Ahogyan a kutatás eredményéből is jól látható: a fogyasztók nagy része valóban fontosnak tartja a nedves toalettpapír használatát, de a valóságban még kevesen építették be ezt a mindennapi használatba, vagy nem kifejezetten erre a célra szánt terméket használnak.

A kutatásban résztvevők megosztott válaszokat adtak: a megkérdezettek 47%-a soha, semmilyen körülmények között nem ül rá a vécére idegen helyen, míg gyakorlatilag ugyanennyien, a válaszadók 49%-a adott körülmények között ráül, de előtte letisztítja, letakarja a WC-deszkát.Mindössze 2%-nyi olyan válaszadó volt, aki elmondása szerint ugyanúgy használja a toalettet idegen helyen, mint otthon.Jelentősek e téren a nemi különbségek: míg a megkérdezett nők többsége, 61%-a állítja, hogy soha, semmilyen körülmények között nem ül rá a WC-re, 37%-uk pedig csak annak letisztítása után, addig a férfiaknál szinte fordítottak ezek az arányok: 25%-uk állítja, hogy soha, semmilyen körülmények között nem ül rá idegen helyen a WC-deszkára, míg 65%-uk inkább letisztogatja és úgy használja.A megkérdezett, inaktív lakosság 45%-ának rendszeresen van lehetősége a vécé használata után zuhanyozni, vagy bidét használni, az aktív lakosság 39% alkalmanként teheti ezt meg és a megkérdezettek közel ötödének egyáltalán nincs erre módja.A különböző higiéniai termékek közül aaz, amelyet – ha csak nem felejtünk éppen otthon – mindenki tart magánál. Emellett igen kedvelt és elterjedt még a, amelyet egy átlagos napon a válaszadók közel fele (46%), hosszabb utazás alkalmával pedig több mint fele (58%) tesz a táskájába.A harmadik legnépszerűbb tisztálkodási termék, amelyet a megkérdezettek jó harmada (35%), hosszabb út esetén fele (51%) visz magával, az a. (A nők hasonló hányada tart magánál intim törlőt.)egy átlagos napon körülbelül fele ennyien, 16%-nyian csomagolnak a táskába, hosszabb kiruccanás esetén viszont már egyharmadnyian, habár a válaszadók 81%-a szerint fontos a nedves toalettpapír használata.Természetesen a nők sokkal felkészültebbek a férfiaknál, és – a zsebkendő kivételével – körülbelül két-háromszor annyi nő tart magánál egyet-egyet az egyes tisztálkodási szerekből, mint férfi.A nedves toalettpapír-használók három fő érvvel indokolják ennek a higiéniai terméknek a használatát: az első és elsöprő arányban említett az egészségügyi szempont (83%).Szerintük a nedves toalettpapír higiénikusabb, segít a fertőzések elkerülésében, a betegségek megelőzésében. Két másik rendező elv a praktikum és a szubjektív érzet volt a válaszadók között: hogy egyszerű, gyors, hatékony, használata révén nő a komfortérzet, friss, kellemes érzést biztosít.A kutatás arra is kíváncsi volt, hogy a megkérdezettek tudják-e, hogy ellentétben sok másik termékkel a Zewa nedves toalettpapírjai biológiailag lebomlanak, ezáltal nyugodtan lehúzhatóak a WC-ben.A megkérdezettek 42%-a igennel válaszolt, ugyanakkor 36%-a nemmel. A válaszadók jó ötöde saját bevallása szerint nem tudta ezt az információt. A nedves toalettpapírt használó válaszadók 40%-a be szokta dobni, 56%-a nem szokta bedobni a WC-be a nedves toalettpapírt.