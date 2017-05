Családbarát szülészeteket hoz létre a kormány

Az anyatejes táplálás fontosságára hívják fel a figyelmet gyermekorvosok és védőnők szakmai szervezetei, a kezdeményezéshez fővédnökként csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára - közölték csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin a Bethesda Gyermekkórházban tartott, a Születés Hete Fesztivál programsorozathoz kapcsolódó eseményen elmondta, egy nyilatkozatot tesznek közzé, amelyben a szakma figyelmét szeretnék felhívni a szoptatás fontosságára, és arra ösztönzik az intézményeket, hogy biztosítsák a szoptatás lehetőségét az anyáknak a kórházi tartózkodás alatt.



Az államtitkár úgy fogalmazott, a születés "semmihez nem fogható csoda", és azt szeretnék, ha tényleg csodaként élhetnék meg az anyák és az apák.



Ha valakinek nem jó a szülésélménye, az visszatántoríthatja a további gyerekvállalástól, de ez fordítva is igaz, egy jó szülésélmény biztatás lehet a további gyerekvállaláskor - tette hozzá.



Ennek a gondolatnak a jegyében indította el a kormány a "családbarát szülészetek" kialakítását célzó programot.



A Bethesdában és a Budai Irgalmasrendi Kórházban olyan szülészeti-nőgyógyászati osztály jön létre, ahol a természetes szülés feltételei adottak, az anya dönthet arról, hogyan ad életet gyerekének, az orvosok csak asszisztálnak, és akkor avatkoznak közbe, ha segítségre van szükség - mondta Novák Katalin.



Szabó Miklós gyermekortopédus, a Magyar Perinatológiai Társaság elnöke arról beszélt, hogy Magyarországon egyre kevesebben szoptatnak, pedig a hat hónapig tartó anyatejes táplálás "életreszóló biológiai előnyöket" nyújt.



A csecsemőkorukban szoptatott emberek között ritkábban fordul elő infarktus, elhízás, cukorbetegség, és ráadásul ők még magasabb intelligenciával is rendelkeznek. Fontos, hogy az anyák egységes információkhoz jussanak a szoptatásról, és támogatást kapjanak hozzá, ezért fordulnak a nyilatkozatban a szakmai szervezetekhez, kórházi osztályokhoz - fűzte hozzá.



Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke azt mondta, a szoptatás nemcsak a gyerek, hanem az egész család szempontjából fontos, túlmutat az élettani szerepen, és a család integritásához is hozzájárul.