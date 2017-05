Csecsemőként amputálták fiú lábát, ma mégis focizik - videó

Még csecsemő volt a kis Charlie Hewson, amikor lába egyszer csak megdagadt és csontrákot diagnosztizáltak a combjában - írja a. Az akkor 9 hónapos kisfiú lábának egy részét az orvosok amputálni kényszerültek. Charlie bal lábának felső részét veszítette el, majd egy úgynevezett forgóplasztikával alsó lábszárát kifordítva feljebb helyezték. Ő volt az elsők egyike, akin ilyen műtétet végrehajtottak még hat évvel ezelőtt.Ezután következett az embert próbáló kemoterápia, nagy harc után tavaly decemberben pedig végleg tünetmentes lett.A most hétéves Charlie büszkén viseli műlábát, sőt, az iskolai és a helyi focicsapatban is játszik. Kedvenc klubja az angol másodosztályban szereplő Charlton, nem csoda hogy műlábát a piros-fehér színek díszítik, középen a csapat logójával. A hős brit kisfiú története szeretett klubjához is eljutott, amely meghívta magához rajongóját. Charlie-t édesanyja, Kate, és édesapja, Chris is elkísérte a stadiontúrára, majd a fiú beállt a nagyok edzésére is.– Ez nagyszerű volt Charlie számára. Ricky Holmes és Chris Solly nagy kedvencei, de különösen Tony Wattot imádja – mondta az édesapa. Charlie egyébként kedvencétől egy pár focicipőt, a csapat kapusától, Declan Ruddtól pedig egy pár kesztyűt kapott emlékbe.– Nagyon élvezte, valószínűleg örökké erről fog beszélni – tette hozzá Charlie édesanyja.