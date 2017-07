Depressziót okozhat a férfiaknál a túl sok cukor

A túl sok cukrozott üdítőital, sütemény és más édesség fogyasztása növeli a depresszió kockázatát férfiaknál - derítették ki brit kutatók, akik ugyanezt az összefüggést nők esetében nem tudták kimutatni.



A University College London kutatói az étrend részeként elfogyasztott cukor és a mentális egészség problémái közötti összefüggést kutatták ötezer férfi és kétezer nő körében.



Szoros összefüggést állapítottak meg a nagymértékű cukorfogyasztás és a depresszió között a férfiak körében. Azok a férfiak, akik napi több mint 67 gramm cukrot fogyasztottak, 23 százalékkal nagyobb eséllyel szenvedtek mentális rendellenességben, mint azok, akik beérték kevesebb mint 39,5 gramm cukorral.



A kutatók azt is megvizsgálták, vajon a férfiak azért fogyasztottak-e több édes ételt, mert depressziósok voltak, ám ilyen összefüggést nem találtak.



"A cukor nagymértékű fogyasztása többféleképpen hat az egészségre, de tanulmányunk kimutatta, hogy összefüggés lehet a cukorfogyasztás és a lelkiállapot rendellenességei között, különösen a férfiaknál" - idézte Anita Knüpelt, a UCL kutatóját a The Guardian című brit napilap.



"A kutatás azonban nem talált kapcsolatot a cukorbevitel és a lelkiállapot rendellenességei között nők esetében, azt nem tudni, hogy ez miért van így. Több kutatásra van szükség, nagyobb mintán kell tesztelni a cukor-depresszió közötti kapcsolatot" - tette hozzá.



A Scientific Report című folyóiratban közzétett tanulmány nem az első, amely utal erre az összefüggésre. Már legkevesebb három korábbi tanulmány jutott hasonló összefüggésre Knüpel szerint.



"Tanulmányunk eredménye a férfiak esetében "nagyon erős", de a nőknél nem. Ennek az lehet az oka, hogy kevesebb nőt vontunk be a kutatásba. De az étrendről készült országos felmérések szintén azt mutatják, hogy a férfiak több cukrot fogyasztanak, mint a nők" - magyarázta a brit kutató.