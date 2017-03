Derítsen mielőbb fényt a csecsemőkori szembetegségekre

A leggyakoribb eltérések a rejtett dioptria hibák, a kancsalság, a két szem közötti jelentős dioptria-különbség és ennek következtében a fixálási problémák. Mivel a látórendszer fejlődésében az első négy év a meghatározó, nagyon fontos az esetlegesen fennálló problémák időbeni felfedezése.



Ahhoz, hogy egy újszülött megismerhesse a világot, gondolkodása és készségei megfelelően fejlődjenek, tökéletes látásra van szüksége, ezért a látórendszerben esetlegesen fennálló eltérések diagnosztizálása időben kell, hogy történjék. Szerencsére ma már elérhető olyan átfogó, a gyermek számára nem megterhelő, modern szemészeti szűrővizsgálat, amelynek köszönhetően fel lehet deríteni a szem különféle problémáit, így a rejtett kancsalságot, de a két szem közötti jelentős dioptria-különbséget és a fixálási problémákat is.



- A kancsalságnak létezik veleszületett, örökletes és szerzett formája is. Gyermekkorban ez az egyik leggyakrabban előforduló szemészeti probléma. Amennyiben azt észleljük, hogy a kicsi szemeinek nézővonala eltér, befelé vagy kifelé fordulnak a szemek, akkor a lehető leghamarabb szakorvoshoz kell fordulni. Sajnos azonban jellemzően még a legközelebbi hozzátartozók és a pedagógusok sem veszik észre, hogy valami baj van - mondta el Dr. Munkácsi Györgyi, a Czeizel Intézet szemorvosa.



A szakember azt is hozzátette, hogy amennyiben a gyermek koraszülött, vagy a családban előfordul szemgolyót érintő fejlődési rendellenesség, kancsalság vagy tompalátás, szintén érdemes orvoshoz fordulni.



- A gyengébben funkcionáló érzékszervet az agy kikapcsolja a látásból. Az időben megkezdett kezeléssel azonban elkerülhető, hogy a gyermek ne csak a jobban látó szemét használja - emelte ki a szakorvos, aki szerint fél éves kor után mindenképp érdemes elvégeztetni a szűrővizsgálatot, hiszen a szakember véleménye útmutató a további tennivalók eldöntésében.



- Ennek a pár másodperces, modern szűrővizsgálatnak az a nagy előnye, hogy alig igényel együttműködést a gyermektől. Az eljárás teljesen fájdalommentes, játékos formában történik, amelynek során egy speciális kamera fényképeket készít a vizsgált gyermek szemeiről. A kicsi szülője ölében, a vizsgáló orvostól viszonylag távol helyezkedik el. A vizsgáló eszköz által segítséget kapunk a kancsalság, a fénytörési hibák a fennálló dioptria eltérések megítéléséhez. Nagyon fontos az eltérések időben történő felfedezése, amely esélyt ad a gyors kezelésre és a gyógyulás esélyeinek növelésére - mondta el Dr. Munkácsi Györgyi a Czeizel Intézetben is alkalmazott gyermekbarát szemészeti szűrési eljárásról.