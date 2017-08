Diabéteszgyógyszerrel fékezték meg a Parkinson-kórt brit kutatók

A 2-es típusú diabéteszre adott gyógyszerrel lassították le a Parkinson-kór előrehaladását brit kutatók egy kísérletben - írja a BBC hírportálja.



A Lancet brit orvosi szaklapban ismertetett kutatásba 62 pácienst vontak be, eredményeik azt mutatják, hogy a cukorbetegség gyógyszere megfékezte a kór előrehaladását.



A Parkinson-kór lassan előrehaladó, degeneratív idegrendszeri betegség. Az agysejtek károsodásával csökken a fő ingerületátvivő anyag, a dopamin termelése, ez mozgásproblémákat okoz, a végtagok remegését, merevségét, a mozdulatok lelassulását, tartási nehézségeket, végül a memória gyengülését eredményezi.



A kezeléssel a dopamin mennyiségét segítenek növelni, ám az agysejtek tovább pusztulnak, a beteg állapota rosszabbodik, ezt egyetlen gyógymód sem tudja megállítani.



A kutatás során a Parkinson-kóros résztvevők felének exenatid nevű szert adtak, a másik felének hatóanyag nélküli szert (placebót), közben minden páciens folytatta az addigi kezelést.



Amint várták, 48 hét elteltével a placebós csoport állapota rosszabbodott, az exenatidos csoport egészsége azonban nem változott.



Három hónappal a teszt befejezése után az utóbbiak még mindig jobban érezték magukat.



"Ez az első, Parkinson-kóros betegekkel végzett klinikai teszt, ahol ilyen mértékű hatást tapasztaltunk. Megbizonyosodtunk, hogy az exenatid nemcsak elfedi a tüneteket, hanem a kiváltó okokra hat" - mondta Tom Foltynie professzor, a kutatók egyike a BBC portáljának.



Hozzátette, hogy az eredményeknek örülni kell, "de óvatosan, mert az eredményeket meg kell még ismételni", valamint sokkal hosszabb időtartamon is tesztelni kell a szert, hiszen hatásos gyógymód az lehetne, ami évekre megállítaná a kórt.



A felhasznált gyógyszer a 2-es típusú diabéteszes betegek vércukorszintjét segít szabályozni úgy, hogy egy GLP-1 hormonszenzorra hat.



Ezek a szenzorok megtalálhatók az agysejtekben is. A tudósok úgy vélik, a gyógyszer hatásosabb működésre vagy túlélésre serkentheti a sejteket, ezért tesztelik idegrendszeri rendellenességek, mint a Parkinson-kór esetében is.