Dietetikus: nyáron is figyelni kell a változatos táplálkozásra

Nyáron is figyelni kell a változatos táplálkozásra, érdemes ezt figyelembe venni a folyadékoknál is, más-más ásványvizet inni, néha csapvízzel oltani a szomjat - mondta Abonyi Orsolya dietetikus szombaton az M1 aktuális csatornán.



A szakember elmondta, hogy egy átlagos felnőttnek naponta átlagosan 2000-2500 kalóriát kell bevinnie. A kalóriaigényt személyre szabottan számítják ki, ugyanakkor a férfiak és a nők alapanyagcseréjének igényei között jelentős, körülbelül 200 kalóriányi eltérés mutatkozik.



Hozzátette, míg az év nagy részében azt javasolják, hogy naponta négyszer-ötször egyenek az emberek, nyáron ennél kevesebb, három étkezés is elegendő. Ilyenkor viszont több folyadékot kell inni.