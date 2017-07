Dinnyekalauz: ezért együnk dinnyét - infografika

Közel egy hónapja tart a dinnyeszezon, a szakértők az idény elején közel 200 ezer tonna terméssel számoltak.Édeskés íze és lédús állaga miatt a dinnye hazánk egyik legkedveltebb gyümölcse, legyen szó akár görög-, akár sárgadinnyéről.A tökfélék családjába tartozó, valójában a zöldségfélék közé sorolható termés nagyon jó vitaminforrás, gazdag A-, B6- és C-vitamin tartalma biztosítja az egészséges bőr, a kitűnő látás, valamint az erős immun- és idegrendszer fenntartását, ezenkívül hozzájárul a napi folyadékbevitelhez és segíti az emésztési folyamatokat is. Alacsony kalóriatartalma miatt diétázóknak is ajánlott.A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével a közelmúltban indult az idei dinnye fogyasztásösztönző-kampány, amihez a METRO áruházlánc is csatlakozott. A kampány népszerűsítésére a vállalat készített egy infografikát, amely összefoglalja a dinnye kedvező élettani hatásait, valamint további érdekes információkat a közkedvelt gyümölcsről.

Dinnyekoktél receptek

Tipp:

4 cl Hendrix Gin1 cl St. Germain Bodzalikőr1 cl cukorszirup4 cl friss görögdinnyepüré1 cl citromlé1 öntet Cranberry BittersShakerbe jeget teszünk, és a felsorolt hozzávalókkal alaposan összerázzuk, majd előkészített pohárba szűrve kiöntjük az italt. Görögdinnyével díszítjük.7-10 kg görögdinnye1 üveg (7 dl) áfonyás vodka10 cl limelé10 cl Triple Sec20 cl áfonyalé20 cl pezsgő7-10 cl cukorszirup ( a dinnye ízének függvényében)A görögdinnye belsejét kiszedjük, és külön tesszük a többi hozzávalóval. A hozzávalókat a pezsgő kivételével turmixgéppel összemixeljük. A dinnye kivájt héjába jeget teszünk, és beletöltjük a turmixgépben elkészült italt. A dinnyébe töltött italra ráöntjük a pezsgőt, és az egészet kanállal összekeverjük. A koktélt a dinnyehéjba töltve szolgáljuk fel.7-10 kilogrammos dinnye10 cl lime léFél liter áfonyaléFél liter narancslé20 cl szénsavas ásványvíz7-10 cl cukorszirup