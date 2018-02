Döbbenet! 14 férget szedett ki a saját szeméből egy amerikai nő

Kép forrása: portlandtribune.com

Az Oregon államban falusias körülmények között élő, gyakran lovagoló és halászó 26 éves nő egy hete szenvedett szemirritációtól, amikor 2016 augusztusában egy áttetsző, alig 1 centiméteres férget talált a szemében.az elkövetkező hetekben. Miután minden parazitától megszabadult, tünetmentessé vált és az is maradt.

A ritka szemféregfertőzés első ismert humán esetéről az American Journal of Tropical Medicine and Hygiene című szakfolyóirat számolt be aktuális számában.A Thelazia gulosa nevű fonálféreg eddig csak szarvasmarháknál fordult elő az Egyesült Államok északi és Kanada déli részén. A parazitát olyan apró legyek terjesztik, amelyek a szemgolyót védő folyadékkal, a könnyel táplálkoznak. A féreg hosszan tartó jelenléte a szaruhártya átfúródását okozhatja, szélsőséges esetben akár vakság is lehet a következmény.A Thelazia-férgeknek eddig csak két olyan faját ismerték, amely embernél is előfordul, főleg Európában és Ázsiában, rossz körülmények között élő, főleg állattenyésztéssel foglalkozó emberek körében.