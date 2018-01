Döbbenetes fotó az UVA sugárzás káros hatásáról

A férfi arcának a bal oldalát érte a káros sugárzás 28 éven keresztül.

Kép forrása: borsonline.hu

Az UVA sugárzás káros hatásairól már ennyit beszéltek, hogy nincs ember itthon, aki ne tudná, őrültség lenne magasról tenni rá. Hogy mennyire durva, azt nem a szétszolizott nőkön, vagy a napimádókon kell bemutatni, hanem egy olyan emberen, aki nem szeret napozni, viszont, ha akarja, ha nem, az arca egyik fele kapja a fényt miközben vezet - osztotta meg a Bors

A kamionos portréja jól megmutatja, mit tesz az emberrel az UVA, ha 28 évig éri, időjárástól függetlenül - írja a Metro. Az UVA ugyanis az üvegen is áthatol. A fotón egy 69 éves férfi van. A kép a New England Journal of Medicine-ban jelent meg.