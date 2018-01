Döbbenetesen magas azok aránya, akik rászoknak a dohányzásra

Az első cigarettát elszívók kétharmada naponta rá fog gyújtani, ha csak ideiglenesen is - állapította meg egy új tanulmány.



Brit, amerikai, ausztrál és új-zélandi adatok elemzésével azt találták, hogy az emberek 60.3 százaléka kipróbálta a dohányzást, közülük 68,9 százalékra becsülték azok arányát, akiknél napi szokássá vált a cigarettázás - olvasható a BBC híroldalán.



A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a cigaretta "jelentős vonzerővel" hat a fogyasztóra már egyetlen alkalom után is.



A Nicotine and Tobacco Research című szaklapban közölt metaanalízis eredényei 2000 és 2016 között végzett felméréseken alapulnak, ezekben mintegy 215 ezer résztvevőt kérdeztek meg.



A londoni Queen Mary Egyetem kutatója, Peter Hajek elmondta, ez az első alkalom, hogy ilyen nagy létszámú elemzésben dokumentálták a kipróbálás és a rendszeres dohányzás közötti összefüggést.



"Döbbenetesen magas a rászokók aránya. Ez az eredmény segít rávilágítani, milyen fontos, hogy mindenek előtt a kipróbálást előzzük meg" - vélte Hajek.