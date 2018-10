Dögös nőt faragott Nikiből Norbi

Fotó: BorsOnline

Mintha nem is ugyanaz a nő szerepelne a képeken. Niki régebbi fotóján még 124 kilót nyomott, a friss képein viszont alig több mint 60 kilós. Szeme csillog, látszik rajta, hogy élvezi az életet. Két év munkája az elégedett mosoly. - írja a BorsOnline – Mindig is egy duci kislány voltam, de a súlyom csak középiskolás koromban kezdett el zavarni. Akkoriban 85 kiló körül lehettem – kezdte a Borsnak a 29 éves budapesti nő. – Gátlásos lettem, és egy idő után teljesen bezárkóztam. Féltem, hogy kigúnyolnak. Kinéztem magamnak egy szép nadrágot, de a legnagyobb méret sem jött rám. Belenéztem a tükörbe, és csak sírtam. Ez volt az a pont, amikor rájöttem, csak én tudok magamon segíteni. Sokféle fogyókúrát ki­próbáltam, halmoztam a kudarcokat, majd rátaláltam az Up­date-re, ennek segítségével változtam át – mesélte Niki, aki beszerezte Schobert Norbi duciknak készült videóit, átállt az Update-táplálkozásra, és elhagyta a lisztes, cukros ételeket.– Rengeteg zöldséget és húst ettem, könyveket vettem, recepteket vadásztam. Hamarosan azon kaptam magam, hogy ez az egész nem is teher. Hihetetlen, de megszerettem a futást, Réka óráit is végig tudom csinálni. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ezekre mind képes leszek – lelkendezett Niki, aki úgy véli, hogy a fogyókúra sikeressége agyban dől el. – Magabiztos lettem, Norbinak örökké hálás leszek!