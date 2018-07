Egy ötéves kisfiú kapott először Magyarországon rekeszizom-pacemakert

Elvégezték az első rekeszizom-pacemaker beültetését Magyarországon - számoltak be a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján kedden, sajtótájékoztatón.



Az ötéves kisfiú, aki a műtétig folyamatos éjszakai gépi lélegeztetésre szorult, a májusi műtét óta jól van.



A rekeszizom-pacemaker hasonlatos a szívgyógyászatban használatos eszközhöz, a légzőizmot stimulálja, segítségével képes a beteg önállóan lélegezni.



Szabó Attila, a klinika igazgatója elmondta, a pacemakert kulcslyuksebészeti módszerrel ültették be a gyerekbe, akinek egy ritka, a központi idegrendszer légzőközpontját érintő betegsége van. Ennek lényege, hogy a légzőközpont alvás közben nem működteti a rekeszizmot, ennek következtében minden alváskor gépi lélegeztetésre volt szükség.



A pacemaker a rekeszizmot folyamatosan, periodikusan stimulálja, ezáltal már nincs szükség gépi lélegeztetésre, így jelentős életminőség-javulás következhet be - emelte ki.



A rekeszizom-pacemaker minden olyan, tartós gépi lélegeztetést igénylő betegnél alkalmazható, aki felsőlégzőizom-bénulásban vagy úgynevezett centrális alveoláris hipoventillációban szenved és rekeszideg-rekeszizom funkciói elégségesek elektromos stimuláció fogadására.



Az eszköz használható tehát alvási apnoe (alvás alatti légzéskimaradás), az agytörzs sérülése és a gerincvelő sérülése, betegségei esetén is.



Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az Európában is egyedülálló beavatkozás kapcsán arról beszélt, az egyetem mindig is törekedett az innovációs megoldások bevezetésére és alkalmazására. Mint mondta, reményei szerint ez az eszköz sok kisgyermeken fog segíteni.



Lódi Csaba, az intenzív terápiás osztály vezetője beszámolt arról, hogy a következő ilyen beavatkozások szeptemberben és októberben várhatók a klinikán.