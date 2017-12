Egyre gyakoribb a testképzavar a férfiak körében is

A férfiak körében is egyre gyakoribb a testkép-, illetve az evészavar - mondta a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.



Babusa Bernadett kifejtette: az evés- és testképzavart érintően sokáig a nők voltak fókuszban, őket vizsgálták, pedig az elmúlt két évtizedben a férfiak körében is megszaporodtak az ilyen problémák. Általánosságban az evészavaros esetek 10-15 százaléka férfiakat érint, de a falászavarnál például 40 százalék a férfiak aránya - ismertette.



Az adjunktus a férfiakat érintően kiemelte az izomdiszmorfiát, amelyet 1993-ban írtak le először, mint az anorexia fordított testképzavarát. Az anorexiánál a sovány ember túlzottan kövérnek látja magát, az izomdiszmorfiás a hatalmasan kidolgozott izomzata ellenére is azt látja, még mindig vékony.



Babusa Bernadett ennek kapcsán veszélyeztetett populációnak nevezte a súlyzós testedzést végző, illetve testépítő férfiakat. Elmondta, körükben 4-5 százalék az izomdiszmorfia előfordulása. Jelezte, a testépítéssel akkor van probléma, ha elveszik felette a kontroll, és az illető élete csak az izomzat fejlesztése köré szerveződik.



Elmondása szerint az evés-, illetve testképzavar évekig, akár évtizedekig is elhúzódhat, és krónikus lefolyású is lehet, ezért fontos a betegség felismerése után mielőbb szakemberhez fordulni.