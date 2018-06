Elégtelen a mentális betegek ellátása a világon

A világon évente 300 millióan betegszenek meg depresszióban, 800 ezren öngyilkosságot követnek el - emlékeztetett Tarun Dua, a WHO mentális betegségekkel foglalkozó részlegének szakértője, aki szerint ezeknek az embereknek sokkal több segítséget kellene kapniuk.



A mentális betegségek okozta termeléskiesés évi ezermilliárd dollár veszteséget okoz a világgazdaságnak a WHO becslése szerint. A friss egészségatlasz szerint az első, 2014-es atlaszhoz képest világviszonylatban nyolc százalékkal, vagyis 100 ezer főre számítva 11,4-ről 10,5-re csökkent az öngyilkossági ráta a világon, ennek ellenére egyes fejletlen országokban 100 ezer lakosra mindössze két mentális betegségekkel foglalkozó egészségügyi szakember jut.



A gazdag országokban ez az arány 70, de ez még mindig kevés, mert tíz ember közül egy mindig gondoskodásra szorul pszichés problémák miatt - mondta el Tarun Dua. A jelentés szerint az alacsony és közepes jövedelmű országokban egy főre számítva évente kevesebb mint egy dollárt költenek a mentális egészségre, míg a gazdag országok több mint 80 dollárt, bár a WHO szerint még ez is kevés.



A világszervezet szerint minden dollár, amelyet olyan gyakori mentális betegség kezelésére költenek, mint a depresszió vagy a szorongás, négyszeresen térül meg a páciensek jobb egészségi állapota és munkaképessége révén.