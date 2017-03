Élelmi rostokkal kezelnék a túlsúlyos asztmásokat

Hatékonyak lehetnek az asztma kezelésében az élelmi rost tartalmú étrend-kiegészítők



Az élelmi rost tartalmú étrend-kiegészítők szedése hatékony módszer lehet az asztma kezelésére - állítják ausztrál kutatók, akik szerint ez lehet a világszerte mintegy 300 millió embert érintő krónikus légúti betegség első nem-gyógyszeres kezelési módja.



Peter Gibson, a The Thoracic Society of Australia and New Zealand elnöke közleményében úgy fogalmazott, hogy az eredmények segíthetik a betegség egyéb étrendalapú kezelési módjainak felfedezését. Hozzátette: "ez az első alkalom, hogy a szakemberek megnézték, milyen hatása van a bél-mikrobiom megváltoztatásának az asztma-kezelésben embereknél". "



Az elhízottsággal küzdő asztmások nagy részénél egyszerűen nem válik be az inhaláló-készülék használata, amit az orvosok sem értenek. Ezen csoport tagjai számára különösen fontosak az olyan vizsgálatok, amelyek arra fókuszálnak, hogy miként képes befolyásolni az asztmát az étrendnek a bél-mikrobiomra és a légúti gyulladásokra gyakorolt hatása révén" - fejtette ki Gibson.



A Newcastle-i Egyetem szakembereinek vizsgálatába bevont asztmás emberek rendszeresen kaptak - az élelmi rostok fruktán csoportjába sorolt - inulin tartalmú étrend-kiegészítőt. A táplálék-kiegészítő megváltoztatta az alanyok bél-mikrobiomját, aminek pozitív hatása volt az asztmás tünetek jelentkezésére és a légúti gyulladást is csökkentette.