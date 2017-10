Életet menthet, ha letölti a mentők új appját

A budapesti sajtótájékoztatón az OMSZ arról számolt be, hogy a Szív City program lényege, hogy az applikációt letöltő emberek szükség esetén riasztást kaphatnak mobiltelefonjukra, ha a közelükben - az eset 500 méteres körzetében -, közterületi újraélesztésre van szükség, így a mentő megérkezéséig is esélyt adhatnak a betegnek a túlélésre.Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója hangsúlyozta, hogy Magyarországon évente 20-25 ezer hirtelen keringésleállás, felnőtteknél hirtelen szívhalál történik; ezek közül mintegy 7 ezer közterületen.A főigazgató elmondta, hogyA világnapon a mentőállomások nyitva állnak majd a nagyközönség előtt, és minden érdeklődőnek segítenek elsajátítani az újraélesztés gyakorlatát is.Aki addig letölti a Szív Cityt, az alkalmazás segítségével könnyen megtalálja a legközelebbi mentőállomást is - tette hozzá.Végül hangsúlyozta, hogyNagy Ferenc, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai vezetőjeelmondta:amint a regisztrált felhasználó megkapja a riasztást, az "indulok" gombra kattintva térképes segítséget kap az eset helyszínének megtalálásához. Megérkezése után, ugyancsak kattintásra egy metronóm ad segítséget a mellkaskompresszió kivitelezéséhez, valamint kapcsolatba lehet tud lépni a mentőirányítással is, ahonnan újabb tanácsokhoz juthat az újraélesztés sikere érdekében.Kiss Domonkos, a Magyar Resuscitatios Társaság elnöke arról szólt, hogyDarmai Gábor a szoftvert fejlesztő Alerant Informatikai Zrt. tulajdonosa közölte, hogy az alkalmazás, amelyet orvosok kezdeményeztek, egyéves fejlesztőmunka eredménye.