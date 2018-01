Elindul a biztonságos étrend-kiegészítő program

Kép forrása: MTI

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy a program szakmai egyeztetése két éve indult, és csatlakoztak hozzá az étrend-kiegészítőket gyártó és forgalmazó cégek is.A kamarai elnök kiemelte, hogy az étrend-kiegészítők forgalomba hozatali eljárása eltér a gyógyszerekétől, előbbiekhez csak egy úgynevezett notifikációs eljárás kapcsolódik, ami lényegében csupán egy bejelentési kötelezettséget jelent a hatóság felé.Mivel a jogi kereteket egy uniós szabályozás adja, így egyfajta piaci önszabályozási keretrendszer kialakítása mellett döntöttek az érintettek - mondta Hankó Zoltán.

A logót - zöld körben egy fehér háromszög, amelynek közepén egy zöld "É" betű látható - ellátott patikák, és a programhoz csatlakozott gyártók és forgalmazók garantálják, hogy az általuk gyártott és forgalmazott étrend-kiegészítők minőségileg garantált, biztonságos készítmények.Bérci István, a Magyar Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének (MÉKISZ) elnöke azt mondta, az étrend-kiegészítők piaca évről évre növekvő tendenciát mutat, évi 10 százalékos bővüléssel. Mint mondta, sok olyan gyártó és kereskedő lépett be a piacra, amelyek "nem elsősorban a fogyasztó érdekeit tekintik elsődlegesnek".Hangsúlyozta, azért hozták létre a programot, hogy minimálisra csökkentsék annak kockázatát, hogy olyan étrend-kiegészítők kerüljenek a gyógyszertárakba, amelyek nem felelnek meg a minőségi követelményeknek, nem nyújtanak garanciát a fogyasztóknak.Mint mondta, tisztában vannak azzal, hogy az internet egy jelentős értékesítési csatorna, azonban itt találhatók azok a készítmények is, amelyek ellenőrizetlen forrásból származhatnak, és adott esetben veszélyeztethetik is a fogyasztók egészségét.Horányi Tamás, a MÉKISZ alelnöke kiemelte, az étrend-kiegészítők speciális élelmiszernek minősülnek, és a termékeknél kockázatértékelést végez majd a hatóság, valamint megnézik, az adott terméket hol gyártották.Mivel az étrend-kiegészítők fontos szerepet töltenek be a kiegyensúlyozott táplálkozásban, a prevencióban és az egészséges életmódban, az egymásra épülő minőségtanúsítási szabályzat alapján garantált, hogy a programban részt vevő gyógyszertárba csak hamisítás-mentes, minőségi garanciával rendelkező étrend-kiegészítőt szállítanak, a patikák pedig vállalják, hogy csak olyan gyártótól és forgalmazótól vásárolnak ilyen terméket, amelyek szintén részt vesznek a programban.A biztonságos étrend-kiegészítő programhoz már több mint ezer patika csatlakozott. A program nyitott, abba minden ilyen terméket gyártó és forgalmazó cég csatlakozhat, amely vállalja a kötelezettséget. A védjegyet használó gyógyszertárak listája megtalálható a MÉKISZ és az MGYK honlapján is.