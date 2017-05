Elképesztően kevés gyerek van beoltva egy veszélyes vírus ellen

Habár az elmúlt években nőtt a rotavírus elleni "átoltottság" Magyarországon, még mindig csak a gyerekek negyede van beoltva ellene - mondta a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerdán az M1 aktuális csatornán.



Póta György elmondta, a betegség lázzal, hányással, hasmenéssel, görcsös hasfájással jár, folyadékvesztést okoz, ami miatt felborul a szervezet kémiai egyensúlya, ez pedig súlyos szövődményekkel járhat.



Évente hétezren kerülnek kórházba a rotavírus miatt, de ennél jóval magasabb, akár nyolc-tízszeres azok száma, akik megfertőződnek vele - tette hozzá az orvos.



Póta György felhívta a figyelmet arra is, hogy a vírus a gyerekek környezetében lévő felnőttekre, különösen az idősekre és a krónikus betegekre is veszélyes lehet.



A szúrás nélkül, szájon át adható rotavírus elleni oltás már 6 hetes kortól alkalmazható, és a kétadagos oltási sorral 12 hetes korra kialakítható a védelem. Fontos azonban, hogy a baba 24 hetes kora előtt kapja meg mindkét adag vakcinát, a háromadagos vakcinával legkésőbb a baba 32 hetes koráig be kell fejezni az oltási sorozatot.