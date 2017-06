Először azonosították az anorexia kockázatával összefüggő géneket

A szakértők az American Journal of Psychiatry című szaklapban mutatták be kutatásuk eredményét, melynek során 3495, anorexia nervosában szenvedő páciens DNS-eit hasonlították össze 10 982, a betegségben nem szenvedő résztvevő DNS-eivel.



Ha bizonyos génváltozatok szignifikánsan gyakoribbak a betegeknél, mint a betegségben nem szenvedőknél, akkor ezekről a változatokról úgy vélhető, összefüggnek a kórral - idézte a Science Daily tudományos-ismeretterjesztő honlap az amerikai genomkutató intézetet (National Human Genome Research Institute).



Az Észak-karolinai Egyetem vezette kutatás során azonosították a 12-es kromoszóma egyik helyét (locus), amely a betegek csoportjában összefüggést mutatott az anorexia kockázatával - áll az intézmény közleményében. Arra, hogy milyen mértékben növekedett a kockázat és milyen hatásmechanizmus áll a háttérben, nem tér ki a tanulmány.



"Ugyanezen a helyen mutattak ki olyan génváltozatokat, melyek az 1-es típusú diabétesszel és autoimmun betegségekkel összefüggésben állnak" - mondta Cynthia Bulik, a stockholmi Karolinska Intézet kutatója. Ehhez a helyhez köthetők a skizofréniával és más pszichés zavarokkal - köztük a szkizofréniával - összefüggésbe hozható gének is.



Noha sok szakember véli úgy, hogy a kórt társadalmi és pszichológiai nyomás okozza, gyűlnek a genetikai összefüggésekre utaló bizonyítékok. A pszichiátriai betegségek esetében a genetikai tényezők, mint fő okok kutatása eddig a legtöbb esetben kevés sikerrel járt.



Az anorexia nervosa az evészavarok egyik alapvető típusa. A betegségben szenvedő páciensek - elsősorban fiatal lányok - azt képzelik magukról, hogy kövérek, ezért elutasítják az evést. A kór halálozási aránya több mint tíz százalékos, ez teszi az anorexiát a legveszélyesebb pszichiátriai kórképpé. A páciensek csupán harminc százaléka gyógyul meg teljesen.