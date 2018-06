Emberre is veszélyes vírussal fertőzött szúnyogot találtak Csehországban

Az emberekre is veszélyes nyugat-nílusi láz vírusával fertőzött szúnyogokat azonosítottak Csehországban - írta kedden a Mladá Fronta Dnes című cseh napilap. A nyugat-nílusi láz ellen egyelőre nem létezik semmiféle ellenszer, nincs oltóanyag, és a fertőzés az emberek életét is veszélyezteti - mutatott rá a népszerű cseh újság.A fertőzött szúnyogokat az elmúlt hetekben Dél-Morvaországban azonosították a szakemberek.

Nem kizárt, hogy már az ország más területein is megtalálhatóak.

- mondta a lapnak Oldrich Sebesta, a brünni regionális higiéniai intézet szakkutatója. Az életveszélyes vírust az elsősorban a halastavak környékén élő Culex modestus szúnyogfajtához tartozó rovaroknál fedezték fel a kutatók. Szakvélemények szerint azonban ezek a szúnyogok képesek a városi körülményekhez is alkalmazkodni.A szúnyogcsípés után a fertőzés lappangási ideje két-három hét. A fertőzött ember ezután izom- és ízületi fájdalmakat, fejfájást érez, majd belázasodik. Az emberek többsége ugyan nagyobb probléma nélkül elviseli a fertőzést, de a meggyengült egyének számára a csípés akar halállal is végződhet - magyarázta Petr Husa, a brünni Fertőző Betegségek Klinikájának főorvosa.Cseh higiénikusok szerint a nyugat-nílusi láz vírusát vándormadarak hozhatták el Afrikából Csehországba, ahol most azonosították. Az újság ezért fokozott óvatosságra intette mindazokat, akik a halastavak környékére terveznek kirándulásokat.