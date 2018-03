Engedélyezte a passzív eutanáziát az indiai legfelsőbb bíróság

A bírósági határozat csak azt teszi lehetővé, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők eldönthessék, szeretnék-e igénybe venni az életfunkciókat fenntartó gépeket vagy sem, a kómában fekvő betegek helyett pedig ezt a hozzátartózók dönthetik el.



Prashant Bhushan ügyvéd - akik egy nonprofit szervezet nevében nyújtotta be a kegyes halál engedélyeztetése iránti kérelmet - azt mondta, hogy a legfelsőbb bíróság fontos és történelmi döntést hozott. Korábban a kormány és mások is ellenezték a passzív eutanázia alkalmazását, de szerencsére a bírói testület döntést hozott ebben a kulcskérdésben - hangoztatta.



Az eutanázia legalizációjáért folytatott nemzeti vita 2015-ben, egy 66 éves ápolónő halála után kezdődött, aki negyven évig volt kómában, miután megerőszakolták.



Passzív eutanázia alatt értendő a többi között a gyógyszeres kezelések szándékos leállítása, hogy hamarabb következzen be gyógyíthatatlan betegek halála. Aktív eutanáziának minősül például a halálos injekció beadása. Ez utóbbi továbbra is tilos, és az indiai törvények szerint öngyilkosságnak vagy emberölésnek minősül.