ENSZ: csecsemők milliói szívnak "mérgező" levegőt

A világon mintegy 17 millió csecsemő szív rendkívüli mértékben szennyezett levegőt, ami nemcsak a tüdejüket károsíthatja, hanem az agyuk fejlődését is, ami egész életükre kihatással lehet - hívta fel a figyelmet az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).



A Danger In The Air című, szerdán közzétett jelentés szerint a "mérgező" levegőnek kitett, egyévesnél fiatalabb gyermekek közül 12,2 millió Dél-Ázsiában, 4,3 millió pedig Kelet-Ázsiában és a Csendes-óceán térségében él.



Az UNICEF műholdfelvételek alapján állapította meg, mely térségekben haladja meg a levegő szennyezettsége legalább hatszorosan a nemzetközileg elfogadott küszöbértéket.



A világon 136 millióra tehető az egyévesnél fiatalabb gyermekek száma, így az UNICEF-statisztika azt jelenti, hogy minden nyolcadik gyermek él olyan szennyezett levegőn, amely miatt visszamaradhat a fejlődésben.



Anthony Lake főigazgató rámutatott, hogy egy gyermek életében az első 1000 nap kritikus jelentőségű az agy fejlődése, így a tanulás, a növekedés és általában az életrevalóság szempontjából.



Lake szerint sok figyelmet szentelnek a gyermekek oktatásának, de fontos, hogy az agyuk is megfelelően tudjon fejlődni.