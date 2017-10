Érelmeszesedést kockáztat, ha kihagyja a reggelit

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a reggelizés segít egészségesebbé válni többek között azzal, hogy hozzájárul a normális testsúly és koleszterinszint megtartásához. Más kutatások a reggeli kihagyását és a szívkoszorúér betegségeit hozták összefüggésbe.



A Journal of the American College of Cardiology című szaklapban hétfőn közölt tanulmány szerzői vizsgálták először a nem reggelizés és a korai érelmeszesedés kapcsolatát.



"Akik általában nem reggeliznek, azok valószínűleg egyébként is egészségtelen életmódot folytatnak" - mutatott rá Valentin Fuster, az egyik szerző, a Mount Sinai szívkórház vezetője, a szaklap főszerkesztője.



Madridi kutatók olyan férfiakat és nőket kértek fel a vizsgálatra, akiknek sem szív- és érrendszeri, sem vesebetegségük nem volt. Étkezési szokásaikat kérdőívvel mérték fel, reggelijük alapján három csoportba sorolták őket: az egyikbe azok tartoztak, akik napi energiabevitelük kevesebb mint öt százalékát fogyasztották reggel, őket nem reggelizőknek nevezték, a másodikba azok, akik keveset, a napi energiabevitel 5-20 százalékát, a harmadikba kerültek, akik ennél többet ettek reggel, őket nevezték reggelizőknek.



A 4052 résztvevő 2,9 százaléka nem reggelizett, 69,4 százaléka keveset evett reggelire, 27,7 százaléka reggelizett.



Az érszűkület gyakoribb volt a nem és a keveset reggelizők körében. A nem reggelizőknek volt a legnagyobb derékbősége, testtömegindexe, vérnyomása, vérzsír- és éhgyomori vércukorszintje.



A nem reggelizők nagyobb valószínűséggel éltek egészségtelen életet, fogyasztottak helytelen étrendet, gyakoribb volt köztük az alkoholfogyasztás és a dohányzás.



A kutatók nem zárják ki a fordított ok-okozati viszonyt, vagyis azt, hogy a túlsúlyos emberek fogyni akartak, ezért nem reggeliztek.



"Lehet, hogy a reggeli kihagyása az egészségtelen életmód egyik jelzője, és az utóbbi okozza az érszűkületet, ami hasznos információ a páciensekkel foglalkozó szakemberek számára" - mondta José L. Penalvo, a tanulmány egyik szerzője.