Erre készüljön: az ünnepek alatt így tartanak nyitva a gyógyszertárak

Az ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is az ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot.Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) kedden a honlapján megjelent közlemény szerint december 24-én a vasárnap is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos vasárnapi munkarendjük szerint, hanem általában 14 óráig tartanak nyitva. Karácsony első és második napján (december 25-én és 26-án) csak az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.December 31-én, vasárnap a szokásos vasárnapi nyitva tartás szerint lesznek nyitva a gyógyszertárak, január elsején viszont csak az ügyeletes gyógyszertárakban szerezhetők be gyógyszerek.Az OGYÉI karácsony és Újév közeledtével felhívta a lakosság figyelmét: fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése és az ünnepnapok torlódása miatt a váratlan helyzetekre is fel kell készülni. Idősebb és rendszeres gyógyszerszedőknek a szokásosnál fokozottabban kell ügyelniük a megfelelő mennyiségű gyógyszerek otthon tartására - tették hozzá.Példaként emelték ki, hogy gyermekek számára mindenképpen - de felnőtteknek is - tanácsos beszerezni láz- és fájdalomcsillapító szereket, és a torokfertőtlenítő-, orrcsepp-, köptetőkészleteket is ajánlott ellenőrizni.Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról - az adott településre, vagy megyénként akár kilistázva - az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.