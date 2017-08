Ésszel érdemes fogyózni - Az egyik legjobb módszer a sportolás

Tudta?



Néhány embernek nagyon gyors, tehát kis hatékonyságú anyagcseréje van, ezért náluk az jelent problémát, hogy nem képesek felszedni egyetlen grammot sem. Mások anyagcseréje olyannyira nehézkesen működik, hogy gyorsan meghíznak, és minden fogyási kísérletük hiábavaló próbálkozásnak tűnik.

A legjobb diéták nem egy dologra koncentrálnak, inkább egészséges életmódra és mozgásra ösztökélnek.

Ha valaki fogyni szeretne, akkor divatos diéták tárházát találja a neten. Olvasónk, Tóth Kriszta most arra kíváncsi, hogy van-e értelme az anyagcsere-gyorsító diétáknak? Tóthné Restár Tünde dietetikus válaszol.– A szakmánk nem ismer ilyen diétát. A csupán egy dologra koncentráló, csodás fogyást ígérő, divatos tippeknek mindig ugyanaz a hátrányuk: folytatásuk során bekövetkezik valamilyen tápanyaghiány, ami káros a szervezetre nézve.Az interneten legjobban ajánlott anyagcsere-gyorsító diétáknak többféle változatuk is van. A leggyakoribb a fehérjefogyasztás növelését részesíti előnyben, ami hiába gyorsítja az anyagcserét, ha közben túlterheli a vesét.– Nem, nem egészen. Ami gyorsítja az anyagcserét, az gyorsítja az emésztést, aminek segítségével és okos alkalmazásával valóban lehet fogyni. Arra kell figyelni, hogy a divatdiétáknak bedőlve semmiképp se állítsuk át az étrendünket csupán egy típusú étel fogyasztására, mert többet ártunk vele, mint használunk.

– Először is kezdjünk el mozogni! Az aktív életmód nemcsak az egészség egyik alappillére, de segíti az emésztést is. Ezenkívül érdemes rostgazdag étrendet követni. Jó hatással vannak az anyagcserénkre a teljes kiőrlésű pékáruk és a zöldségek, gyümölcsök is. A petrezselyem és a zeller például vízhajtó hatású, az ananász pedig beindítja az emésztést. Fogyaszthatunk teaféléket is – nagyon jó lehet például a csalántea vagy a zöldtea–, de mértékkel tegyük! Egy-két decinél többre nincs szükségünk egy nap. Kifejezetten káros, ha olyan diétát követünk, mely csak tea fogyasztását engedi egész nap. Ezenkívül fűszerezzük bátran ételeinket, hiszen ezek is beindítják az emésztést! Különösen jó hatással van anyagcserénkre a gyömbér és a fahéj. De ne feledkezzünk meg a joghurt- és kefirfogyasztás áldásos hatásairól sem!– Amennyiben nincs valami olyan betegségünk, például pajzsmirigyproblémánk, mely a súlyunkat is meghatározza, igen. De ne akarjuk siettetni a fogyást! Heti fél-egy kilónál többet leadni semmiképp sem egészséges. A jó eredmény elérésében segíthet még a rendszeresség is: napi ötszöri étkezés, mindig ugyanabban az időpontban. Valamint a megfelelő mennyiségű alkohol-, szénsav- és cukormentes folyadék fogyasztása is.