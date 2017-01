Ez az indoka az abortuszok 97 százalékának

Az esetek 97 százalékában az anya súlyos válsághelyzetére hivatkozva szakítják meg a terhességet - mondta Kisfalvi István, a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



A szakértőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a statisztikák szerint folyamatosan csökken az abortuszok száma Magyarországon. A műsorban elhangzott: amíg 1950-ben 2 ezer legális terhességmegszakítás volt Magyarországon, addig 1969-ben már 206 ezer, majd 1990-ben 90 ezer, 2000-ben 59 ezer, 2015-ben pedig 31 ezer.



Kisfalvi István elmondta: egyelőre még nincsenek meg a tavalyi év adatai, de a várakozások szerint tovább csökkent a terhességmegszakítások száma.



Szólt arról is, a terhességmegszakításokat a magzati élet védelméről szóló 1992-es törvény és annak végrehajtási rendelete szabályozza, eszerint maximálisan a 12. hét 0. napjáig van erre lehetőség.



A leggyakrabban, az esetek 97 százalékában azért szakíttatják meg a terhességet, mert az önrendelkezési jog alapján lehet súlyos válsághelyzetre hivatkozni - mondta, hozzátéve, ez alatt azt kell érteni, hogy az anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozná, ha gyermeke születne. A további 3 százalék esetében azért történik abortusz, mert a terhességet bűncselekmény okozta, vagy mert az anyának az súlyos betegséget okozna, esetleg a magzat súlyos fejlődési rendellenességére derül fény.



A szakértő szólt arról is, hogy a terhesség megelőzésére a megszakított közösülés és a naptármódszer nem megbízható, ezért az óvszert javasolják, amely nemcsak a nem kívánt terhesség, de a különböző szexuális úton terjedő betegségek ellen is véd. A szakértő a terhességmegelőzés újdonságaként említette a hormontartalmú tapaszt is.