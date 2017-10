Ez lehet a felelős a diszlexiáért

Az emberi szemben lévő fényérzékelő sejtek elrendeződése lehet a felelős a diszlexiáért - vélik francia kutatók.



A Proceedings of the Royal Society B című folyóiratban közölt eredmények szerint a diszlexiásoknál az érintett sejtek ugyanolyan mintázatban helyezkednek el mindkét szemben. Ez összezavarhatja az agyat, amely tükörképekként fogja fel a látottakat.



A nem diszlexiás embereknél a sejtek aszimmetrikusan helyezkednek el, lehetővé téve, hogy az egyik szemből érkező jeleket felülírják a másikból érkező információk, aminek eredményeként az agy végül csak egyetlen képet észlel.



A kutatók szerint az aszimmetria hiánya lehet a biológiai és anatómiai alapja az olvasási és helyesírási nehézségeknek. Mint rámutattak, a diszlexiás emberek úgynevezett "tükörhibákat" vétenek, például összekeverik a b és a d betűket.



"A megfigyeléseink alapján arra jutottunk, hogy szinte biztosan megtaláltuk a diszlexia egyik okát" - mondta Guy Ropars, a Rennesi Egyetem munkatársa, a tanulmány társszerzője, hozzátéve, hogy a felfedezés egy "viszonylag egyszerű" diagnosztikai módszert tesz lehetővé, ami annyiból áll, hogy meg kell vizsgálni a páciens szemét.



A szakemberek felfedeztek egy parányi időbeli eltérést is az elsődleges kép és az agy átellenes féltekéjén "felbukkanó" tükörkép között. Ezt kihasználva pedig kifejlesztettek egy módszert, amellyel kitörölhetik a diszlexiásokat megzavaró tükörképet, mindössze egy LED-lámpa segítségével.



A szakemberek a lámpa gyors, szabad szemmel nem is látható villogtatásával törölték ki a képek egyikét a tanulmányba bevont diszlexiás emberek agyából, miközben az alanyok olvastak. Az előzetes vizsgálatok során a résztvevők "csodalámpaként" emlegették a műszert, ám további vizsgálatokra van szükség a módszer hatékonyságának bizonyítására.



Az olvasási és nyelvértési nehézséggel járó részképességzavar nagyjából 700 millió embert, vagyis a világ népességének 10 százalékát érinti.