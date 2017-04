Ezek a növények mérgezhetik meg a gyereket!

Hipós vizet ittak a gyerekek egy pápai óvodában pár hete. Szerencséjük volt, időben észrevették a bajt, és nem történt komoly sérülés. Olvasónk, Katona Anikó tudja, az ördög nem alszik, és arra kíváncsi, milyen gyorssegélyt kell alkalmazni, ha otthon történik ilyesmi. Dr. Mogyorósi Lilla gyermekgyógyász válaszol.– A legfontosabb, hogy szándékosan ne hánytassuk ilyenkor a gyermeket! Csak ront a helyzeten, ugyanis így a méreganyag még egyszer felmarja a nyelőcsövet – szögezi le. – Mindenképp hívjunk mentőt, vagy induljunk el azonnal a kózházba, és attól tegyük függővé az elsősegélynyújtást, hogy hígított vagy tömény állapotú vegyi anyag jutott a gyermek gyomrába. Előbbi esetben nem biztos, hogy érdemes hígítással foglalkozni, mert sajnos az is pluszirritációt jelenthet a gyomornyálkahártyának, ami könnyen vezethet hányáshoz – mondja.Gyakori az is, hogy mosókapszulát rágcsálnak a kicsik. Ezek színes, jó illatú készítmények, melyek fel tudják marni a nyelőcsövet. Sokat segít a sérülések súlyosságának megállapításában, ha a szülő csomagolással együtt behozza a terméket, amelyből a gyermek fogyasztott.– Mi jelenthet még veszélyt?– A növények és a gyógyszerek. A kisgyermekek gyakran megrágcsálják a növények levelét, megkóstolják a bogyókat, vagy cukorkának hiszik az elöl hagyott gyógyszereket. Leggyakrabban a láz- és fájdalomcsillapítókat eszik meg, a legveszélyesebbek pedig a szív- és érrendszerre ható gyógyszerek. Tipikusan azok a pirulák, amiket az ember otthagy az éjjeliszekrényen, vagy amit a nagyszülőknél találnak a polcon. De veszélyesek a gyerekeknek szánt szirupos lázcsillapítók is, amiket direkt jóízűre készítenek, hogy könnyű legyen beadni nekik, amikor szükség van rá.

Az ördög nem alszik, és nem lehet minden percben figyelni egy gyerekre.

Dr. Mogyorósi Lilla

Néhány mérgező növény



Gyöngyvirág: Minden része mérgező. Rosszullétet, hányást okoz, de halálos kimenetelű is lehet a mérgezés.Aranyeső: A termése a legmérgezőbb. Hasmenés, hányás, hányinger, a torokban égető érzés, verejtékezés, szomjúság fordulhat elő. Súlyosabb esetben görcsökhöz, eszméletvesztéshez vezet.Fikusz: Hasfájást, hasmenést, hányást okoz.Ciklámen: Erős hányást, hasmenést, fokozott izzadást, légzési nehézséget okozhat.Filodendron: A légzőgyökerei tartalmazzák a mérget. A bőr kivörösödik, a szájüregben, torokban égő érzés jelentkezik.Leander: Minden része mérgező. Erős hányást, hasmenést okoz.Szobai kankalin: Érintése viszketéshez, hólyagképződéshez vezet.Mikulásvirág: Nedve maró hatású. (Forrás: Webbeteg.hu)

Ha viszont megtalálják őket, akkor épp az ízük miatt képesek az egészet meginni, és ez májkárosodást okozhat.– Mit tegyünk, hogy elkerüljük az ilyen eseteket?– Ne hagyjunk semmit elöl, zárjuk el a gyógyszereket, tisztítószereket, és nézzünk utána, hogy milyen növényeket nevelünk! Az ördög nem alszik, és nem lehet 0–24 órában, minden percben figyelni egy gyerekre. Az ilyen mérgezéses eseteknél igazából az a bosszantó, hogy mindig megelőzhetők lennének.