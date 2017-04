Ezért vigyázzon a hamis parfümökkel!

Az ismeretlen eredetű és laboratóriumban nem tesztelt parfümök akár súlyos allergiás reakciókat is okozhatnak a fogyasztónak, ezért a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) a húsvéti locsolkodást kizárólag csak megbízható cég által gyártott termékekkel javasolja.



A testület az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a magyar lakosság körében az előző évhez képest ugyan csökkent a hamisított parfümök népszerűsége, azonban még így is közel minden tizedik megkérdezett vásárolt már hamis terméket.



A hamisítványok legjelentősebb értékesítési csatornája az internet, mivel a vásárlók számára nagyon vonzóak a non-stop elérhető, alacsony árakat feltüntető és rendkívül igényesen kialakított online felületek. Az illegális online kereskedelem mellett az utcán és piacokon is előfordulhat, hogy hamis parfümöt ajánlanak, ezért érdemes gyanakodni, ha a termék ára és csomagolása eltér a megszokott minőségtől - hívták fel a figyelmet.



A közleményben kitérnek arra, hogy jogi úton is nehéz fellépni a hamisítók ellen, mivel ehhez több különféle joghatóság együttes akciója szükséges, valamint a hamisítók weboldalaik blokkolása esetén akár már egy éjszaka alatt is képesek egy új honlapot előállítani.



A HENT az Európai Unió (EU) Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) egy korábbi jelentésére hivatkozva ismerteti, hogy az EU-ban lefoglalt hamis parfümök és kozmetikai termékek 52 százaléka Törökországból származott, értékük 26,1 millió eurót tett ki 2013-ban.