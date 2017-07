Ezt tegye, ha nem akar baktériumokat belélegezni a klímából! - a szakértő válaszol

Tudta?



A Legionella mindenhol előfordulhat, ahol pangó meleg víz van. Megtalálható a háztartási melegvíz-rendszerek 90 százalékában, akár a zuhanyzófejben is. Lehetséges fertőző források a szökőkutak, a klímaberendezések, a hűtőtornyok, a párásító berendezések, a pezsgőfürdők, az akvárium, a kerti locsoló és a spriccflaskák is, írja a webbeteg.hu.

Egészségesebb tiszta klímával utazni, mint lehúzott ablakkal.

Nyáron mindig központi téma a légkondicionáló berendezések fertőtlenítése. Az otthoni készülékeket évente ajánlott tisztítani, de mi a helyzet például az autókban használt klímákkal? – kérdi olvasónk, Baló Tamás Zoltán. Ugyanolyan fertőzéseket kaphatunk tőlük, mint azoktól, amelyeket a háztartásokban használunk, vagy más veszélyekkel is számolnunk kell? Dr. Bánfi Andrea gyermektüdőgyógyász, a szegedi Aranyklinika orvosa válaszol.– Nagyjából ugyanazokat a veszélyeket hordozzák azok a berendezések is, melyekkel utazás közben találkozunk – például egy autó vagy egy vonat, esetleg busz klímája –, mint az otthoniak. Az egyik legrettegettebb kór, amit a klímaberendezések nem megfelelő használata következtében összeszedhetünk, a Legionella baktérium által okozott megbetegedés. Ennek két fajtája van. Az egyik súlyos tüdőgyulladást okoz, a másik inkább influenzaszerű tünetekkel, légúti, kötőhártya-gyulladással, köhögéssel jár. A kórokozók már könnyen kimutathatók a vizeletből és a vérből, a titok az, hogy gondolni kell rá, hogy esetleg keressük őket.A járművek légkondicionálóiba, mivel mozgásban vannak, pollen is lerakódhat, amit aztán bekapcsoláskor a készülék a levegőbe fúj, így a betegségeken túlmenően allergiás tünetek is kialakulhatnak.

– Egyértelműen igen. Évente legalább egyszer tisztítani kell a klímaberendezéseket, még az autóban is! Már kaphatók otthoni használatra való fertőtlenítő spray-k is, ám én inkább azt javasolnám, hogy szakértőt hívjunk ehhez a művelethez. A spray-k ugyanis csak a lamellákat tisztítják, a baktériumok – például a Legionella – viszont inkább vízforgató alkatrészen telepednek meg, a pangó vízben. Ezt házilag nem érjük el, szükségesa hozzáértő segítség.– A klíma nagyon jó találmány. A hőségben igazán hasznos, hogy nem lankad a figyelmünk, és nem leszünk rosszul. Ha betartjuk a szabályokat, és komolyan vesszük a tisztítást, akkor nem lehet gond. Autóban szintén ezt javasolnám, hiszen a kereszthuzat akár fülgyulladáshoz is vezethet, pollen pedig egészen biztosan több jut a kocsi légterébe a lehúzott ablakon keresztül, így az allergiás sofőrök még veszélyes helyzetbe is kerülhetnek. Figyeljünk, hogy ne közvetlenül ránk fújja a berendezés a hideget, így elkerülhetjük az ízületi gyulladást, és arra is ügyeljünk, hogy ne legyen 6 foknál nagyobb különbség a kinti és a benti hőmérséklet között, mert úgy könnyen megfázhatunk!