Faág zuhant a 9 éves Gellért mellé

– Borzasztó tragédia történhetett volna. Csak a szerencsének köszönhetjük, hogy nem történt nagyobb baj – mondta Fülöp Zsuzsanna . A szegedi nagymama unokájával, a 9 éves Gellérttel vitte le a kutyákat sétáltatni a Fő fasor elején vasárnap kora délután.– Az unokám a 7. és 9. közötti autóbejáró előtt megállt, ahogy tanítottam neki. Egy hosszú recsegést hallottam, majd tőle három méterre lezuhant a platánfa hatalmas ága. Mit mondjak, megdöbbentem. Az úttest másik oldaláról szaladtak át segíteni, hogy arrébb tegyük a faágat. Akkora volt, hogy agyon is csaphatott volna valakit – folytatta Zsuzsanna.Amikor hazaértek, fia, Tamás értesítette a rendőrséget, akik a katasztrófavédelemhez továbbították. Amíg várták a tűzoltókat, elsétáltak a Fő fasor 11. elé, ahol azt látták, hogy ott is száraz faágak hevertek a földön.– Nagyon gyorsan, 5-10 perc alatt itt voltak a tűzoltók. Kiderült, hogy az egyik ág villanyvezetékre dőlt, beleakadt a kábelbe. Az áramszolgáltató is kijött, de szerencsére a vezetékben nincs áram.

A veszélyesen lógó faágat a tűzoltók vágták le. Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagy, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta, vasárnap reggel a járdára szakadt egy faág a József Attila sugárúton. Délután pedig a Fő fasoron hasadt villanyvezetékre egy nagy méretű ág. – A szegedi tűzoltók tolólétrával másztak fel, és kéziszerszámokkal megszüntették a veszélyt. Személyi sérülés egyik esetben sem történt – tájékoztatott a főhadnagy.– Szeged közterületein a fásszárú növények fenntartása társaságunk feladata. A közel 80 ezer díszfa, örökzöld kezelését, nyesését és ellenőrzését fanyeső csoportunk folyamatosan végzi. Az említett esethez hasonló események kockázatát három kosaras autós, motorfűrészes brigád igyekszik minél kisebbre csökkenteni – magyarázta Molnár József kertészmérnök.A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. fanyesési csoportvezetője hozzátette, az újszegedi Fő fasor platánjai védettek, ezért kiemelt figyelmet kapnak. Két éve teljes műszeres felmérésen estek át a fák, ami után 14-et kivágtak, 97-et megnyestek. A József Attila sugárúton tavaly 12 fát vágtak ki, és 62 darabot nyestek meg. – Ultrahangos méréssel évente száz fa állapotát tudjuk megvizsgálni. Minden évben szárazfa-jegyzéket készítünk, amely alapján fanyeső csoportunk a száraz és balesetveszélyes fák kivágásáról gondoskodik. Sajnos a sorfaállomány egy része túlnőtt az eredetileg tervezett mérethatáron. Megoldás lehet a kivágás vagy a radikális csonkolás – tette hozzá a csoportvezető.