Fejfájást okozhat a rossz cipő

kép: MTI

Nem is gondolnánk, hogy a boka-, sarok-, térd- és derékpanaszok mellett fejfájást is okozhat, ha rossz cipőt választunk. A szűk orrú lábbelikben az ujjak összenyomódnak, ami miatt harántsérülés, ujjgörbülés, kalapácsujj vagy bütyök is kialakulhat. Az elváltozások egy része már nem is korrigálható, ezért kell nagyon figyelnünk a lábaink egészségére, úgy, hogy a legjobb cipőt választjuk. - írja a BorsOnline A szakemberek szerint nem jó, ha túl magas cipőben va­gyunk egész nap, de a teljesen lapos sem az igazi. Hosszú távon a maximum 2-3 centiméter magas cipősarok a legjobb megoldás, mivel ez kellően megtartja a lábat, de nem terheli meg a vádli izmait. Ha olyan cipőnk van, amelyiknek teljesen egyenes a talpa, akkor mindenképpen vegyünk bele betétet, hogy a saroknak legyen alátámasztása, és a napi többszöri cipőváltás is sokat segít, hogy elkerüljük a visszafordíthatatlan elváltozásokat.