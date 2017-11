Feketelistára került egy csomó népszerű vény nélkül kapható gyógyszer

Franciaországban 28 vény nélkül kapható gyógyszer került feketelistára egy fogyasztóvédelemmel foglalkozó magazin összeállításában - írja az Index . Ezek olyan enyhébb betegségek elleni szerek, mint a köptetők, torokfertőtlenítők, vagy gyulladáscsökkentők. A listán több itthon is népszerű gyógyszer is szerepel.A 60 millions de consommateurs az általa bevizsgált 62 vény nélkül kapható gyógyszer közül 28-ról azt állapította meg, hogy erősen érdemes kerülni, mert sok esetben a használata többet árt, mint használ.Franciaországban feketelistára került emiatt többek között az Actifed, Dolirhume, Advil és a Nurofen Cold. Mind a négy gyógyszer egy ütős koktél erős, párhuzamosan működő hatóanyagokkal, mint például az ibuprofen, antihisztamin, és a paracetamol. Ezeknek az együttes használata hatásos, de komoly mellékhatások is felléphetnek, és használatuktól megnő a szélütés, valamint a szívelégtelenség esélye, ugyanis egyfajta villámháborút indít a készítmény a szervezet ellen.A listán szerepeltek még inhalátorok is, valamint olyan itthon is forgalomban lévő cukorkák, mint a Strepsils, aminek a használata torokfájás esetén indokolatlan az újság szerint.Arról is ír a cikk, hogy az emberek többnyire nem veszik figyelembe a használati útmutatót, és simán leszedálják magukat köptetőkkel, mielőtt beülnek vezetni. Nem ritka, hogy az útmutató ellenére terhes nők is simán beszednek ibuprofen, vagy aszpirin tartalmú tablettákat, ezek a szedése viszont kifejezetten veszélyes a magzatra nézve.