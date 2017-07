Felére csökkent az AIDS halálos áldozatainak száma egy évtized alatt

Az erre vonatkozó adatokat csütörtökön hozta nyilvánosságra jelentésében az UNAIDS, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) HIV és AIDS ellenes programja. A halálos járvány csúcspontján, 2005-ben 1,9 millió elhunytat regisztráltak.



Ugyanakkor 1,8 millióra csökkent a HIV-vírussal újonnan fertőzöttek száma is 2016-ban. Ez feleannyi, mint 1997-ben, amikor 3,5 millió új fertőzöttet azonosítottak.



Ezzel párhuzamosan történelmi magaslatokra emelkedett a gyógyszerrel kezelt fertőzöttek száma. "2016-ban a 36,7 millió HIV-fertőzöttből 19,5 millióan részesültek kezelésben" - olvasható a jelentésben. Ez az első év, hogy a világ összes fertőzöttjének több mint fele gyógyszeres kezelést kapott.



Az UNAIDS a vasárnap Párizsban kezdődő nagyszabású AIDS-konferenciához kapcsolódóan mutatta be a legújabb adatokat.



Gyógyszerekkel megakadályozható a HIV-vírusok szaporodása a szervezetben, az AIDS ezzel szemben máig gyógyíthatatlan. Az AIDS-járvány kitörése, az 1980-as évek óta több mint 76 millióan fertőződtek meg a vírussal. Az immunrendszer-betegségben eddig 35 millióan haltak meg.



Ha tovább növekszik a világszerte kezelt HIV-fertőzöttek aránya, elérhetővé válhat a cél, miszerint 2020-ra 30 millió érintett részesülhet az életmentő terápiában. Az UNAIDS céljai úgynevezett 90-90-90-programja keretében, hogy 2020-ra az érintettek 90 százaléka tudjon fertőzöttségéről, közülük legalább 90 százalék kapjon kezelést, a terápiában részesülők 90 százalékánál pedig el akarják érni, hogy a vírusszaporodás megállítása révén ne legyen kimutatható a vérben a kórokozó.



Az UNAIDS szerint 2016-ban az érintettek 70 százaléka esetében volt ismert a HIV-fertőzés, közülük 77 százalékuk kapott kezelést. A kezeltek 82 százalékánál sikerült megakadályozni a vírusok további szaporodását.



Botswana, Kambodzsa, Dánia, Izland, Szingapúr, Svédország, Nagy-Britannia már elérte a kitűzött 90-90-90-es célokat. Válságos terület a Közel-Kelet, Észak-Afrika, Közép-Ázsia és Kelet-Európa, ahol a közelmúltban 40 százalékkal nőtt a HIV-fertőzöttség és az AIDS-ben elhunytak aránya.