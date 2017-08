Fesztiválozzunk gyermekeinkkel, de vigyázzunk a hallásukra

Nyakunkon a fesztiválszezon, ahol a neonszínű napszemüvegek és vicces kiegészítők mellett az utóbbi években egy új kedvenc jelent meg. Ma már rengeteg szülő osztja meg a koncertélményt kiskorú gyerekével és csápol gyerkőccel a nyakában, a legkisebbek hallásának védelmére pedig egyre többen választanak hallásvédőt, ami nemcsak hatékony, de trendi is.Az egyedi designmegoldásoknak köszönhetően sokkal inkább különleges divatkiegészítőként kezd bevonulni a köztudatba, ezzel együtt persze nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy segít megvédeni fülünket a sokdecibeles hangerőtől, amely komoly kockázatokat rejt magában. Éppen ezért a 3M a felnőttek mellett a gyerekeknek is fejleszt hallásvédőket.

A szakértők egyre gyakrabban találkoznak romló hallással a fiatalok esetében: a harmincasok körében sem ritka a halláskárosodás. Ehhez az is hozzájárul, hogy kedvenc zenekarainkat előszeretettel hallgatjuk élőben, például a legnagyobb fesztiválokon, ahol a szervezők nem spórolnak a decibelekkel.

A zenei fesztiválokon tapasztalható hangnyomásszint gyakran egy zajos gyáréval vetekszik. A különbség csak annyi, hogy az ipari alkalmazottak hallásvédőt használnak

– érzékelteti a minket érő hanghatás erősségét Rádóczki Zoltán, a 3M alkalmazásfejlesztő munkavédelmi szakmérnöke. Az ehhez társuló kockázatok meglehetősen riasztóak: a túlzott zaj akár olyan további egészségügyi problémákhoz is vezethet, mint például a maradandó halláskárosodás, a magas vérnyomás, a gyomorfekély, vagy éppen a szívinfarktus.El lehet képzelni, hogy ha nagy hangerő esetében már a felnőtteknél is ilyen kockázatok lépnek fel, milyen hatással lehet a gyerekekre. Természetesen, semmi baj nincs azzal, ha a legkisebbeket is elvisszük egy koncertre, de. Egy esetleges hallásprobléma a beszédértésre is hatással lehet, ami gondokat okozhat az iskolában, emellett gyermekünk visszahúzódóvá válhat, ami beilleszkedését is akadályozhatja.Szerencsére nem kell választanunk az életre szóló zenei élmény és hallásunk egészsége között, elég, ha beszerzünk egy trendi hallásvédőt.

Számos eszközünk van arra, hogy megvédjük a koncertlátogatók hallását. Érdemes aszerint választani, hogy hány decibeles hangnyomásszintre számíthatunk az adott helyszínen: ipari és szabadidős verziót is kínálunk. A fő hangsúly a funkcionalitáson, a tartósságon, a higiénián és a modern, stílusos kialakításon van

– mondja a szakértő.A gyerekek odavannak a szép és menő darabokért, ezért a neonzöld és pink színben elérhető hallásvédők garantáltan elnyerik majd a tetszésüket. A rikító szín ráadásul fel is hívja a kicsikre a figyelmet, így növeli biztonságukat.Aki pedig kevésbé feltűnő megoldásra vágyik, választhatja a szintén erre a célra kifejlesztett 3M™ EarSoft™ füldugót