Folyamatosan nő a HPV miatti rákos megbetegedések száma

Balázsy Károly szülész-nőgyógyász szerint folyamatosan emelkedik Magyarországon a HPV okozta rákos megbetegedések és elhalálozások száma.



A szakorvos az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában azt mondta, a humán papillómavírus által okozott megbetegedések lehetnek alacsony és magas kockázatúak, előbbibe a jóindulatú bőr- és nyálkahártya-elváltozások, utóbbiba a rákos megbetegedések tartoznak. Hangsúlyozta, sokan nem is tudnak a HPV-ről, nem hallottak róla, pedig a szűrése kiemelten fontos lenne férfiaknál és nőknél egyaránt.



A jelenségre most egy Budapestről Dublinba tartó, 2300 kilométeres kerékpártúrával is szeretnék felhívni a figyelmet.



Balázsy Károly hozzátette: a HPV szűrésére ma már három lehetőség is van: lehet vásárolni önmintavételi tesztet, rákszűrésre is el lehet menni szakorvoshoz, valamint egy Magyarországon kifejlesztett módszerrel kideríthető az is, hogy fertőződés esetén elkezdte-e a vírus a daganatos sejtek kialakítását.