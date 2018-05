Akik figyelemmel kísérik a sztárszakács pályafutását, emlékezhetnek arra az időre, mikor rajta is megjelent néhány pluszkiló. Ezt követően életmódot váltott és megreformálta önmaga és családja étrendjét is. Szakácskönyv is született a receptekből, ezek közül válogattuk a heti menüt.