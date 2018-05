Független tanulmány megerősítette, hogy a HPV-oltás biztonságos és hatékony

A londoni székhelyű Cochrane Group tanulmánya a világ különböző tájain élő több mint 73 ezer fiatal lány és nő bevonásával készült 26 korábbi vizsgálat elemzésére épült - írta a BBC News.



A szakemberek kimutatták, hogy a 15 és 26 év közötti nőknél a védőoltások minden 10 ezer nő esetében 341-ről 157-re csökkentette az abnormális méhnyak sejtek kialakulásának a kockázatát.



Az eredmények szerint a beoltást követően ritkán jelentkeznek komoly mellékhatások.



A vakcina ellenzői azonban továbbra is kitartanak amellett, hogy a védőoltás ártalmas lehet, aminek lehetőségét alaposan ki kell vizsgálni. Néhány szülő arról számolt be, hogy a lányuk rosszul érezte magát a beoltást követően.



A Cochrane Group tanulmányát megelőzően az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is arra a megállapításra jutott, hogy a HPV-oltás biztonságos és érdemes beadatni.



Az angol közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) védőoltásokkal foglalkozó részlegének vezetője, Mary Ramsay elmondta, a tanulmány tovább gyarapítja azon bizonyítékok tárházát, amelyek szerint a HPV-oltás jelenti a leghatékonyabb védelmet a fiatal lányok számára a méhnyakrákkal szemben.



Hozzátette: "a 15 és 25 év közötti nők többsége már kapott humán papillomavírus elleni védőoltást Nagy-Britanniában".



A Cochrane Group szerint további adatokra van szükség a védőoltás ritkán jelentkező mellékhatásainak jobb megismerése érdekében.



Világszerte évente csaknem 528 ezer nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot és közülük 266 ezren halnak bele a betegségbe.