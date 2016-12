Gyakoribb áldozatok az éjszaka dolgozók

A herpeszvírus sokkal gyorsabban terjedt az egerekben, ha a pihenőidejük kezdetekor érte őket a fertőzés – írták a tudósok az amerikai tudományos akadémia lapjának (PNAS) aktuális számában.



A felfedezés részben megmagyarázhatja, hogy az éjszakai műszakban is dolgozók miért betegednek meg könnyebben, és miért gyakoribbak télen a fertőző betegségek – írta a Cambridge-i Egyetem Akhilesh Reddy vezette kutatócsoportja. „Ha rossz napszakban találkozik az ember a kórokozóval, az sokkal súlyosabb akut fertőzést idézhet elő" – olvashatók Reddy szavai az egyetem közleményében.



A kutatók az orrukon keresztül fertőztek meg egereket a herpeszvírus egy változatával. A pihenőidejük elején, tehát az éjjel aktív rágcsálóknál reggel a testükbe jutott kórokozók mintegy tízszer hatékonyabban szaporodtak, mint az aktív napszakban beadott vírusok.



Az eredmények azt is megmagyarázhatják, hogy az éjjeli műszakban is dolgozók miért lesznek gyakrabban áldozatai a krónikus betegségeknek és a vírusfertőzéseknek.