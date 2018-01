Győrfi Pálnak a munkája a hobbija - a mentőszóvivő emlékezetes szilveszteréjszakája

Több mint 40 millió kilométert futottak a mentőautók, 1,1 millió feladatot hajtottak végre, 1000 sikeres újraélesztés, több száz szülés levezetése, több nemzetközi rendezvény egészségügyi biztosítása – egy év mérlege az Országos Mentőszolgálatnál.

Egyre több a segítség

– Épp most, amikor jöttem dolgozni, kérdezték a kollégáim, hogy miért vagyok ilyen szigorú. Rájöttem, azért vagyok kicsit morcos, mert végigdolgoztam a szilvesztert is. Kicsit pihenésre vágyom. Elhatároztam, hogy ma megpróbálok valamivel hamarabb hazamenni, és pihengetni a családommal. Az év utolsó napján természetesen a kommunikációs feladatok is felszaporodnak, de elsősorban azoknak van a legtöbb munkájuk, akik mentőautóval rohannak a betegekhez. A karácsony kicsit nyugisabb volt, de ez olyan típusú munka, amiben nincsen a hagyományos értelemben vett pihenőnap, hisz újságok, híradók mindennap készülnek, az Internet pedig sosem alszik. És sajnos, mivel Magyarországon évente körülbelül 15 ezer személyi sérüléssel járó baleset történik, ha ezt leosztjuk, érzékelhetjük, hogy minden nap van miről nyilatkoznunk.– Tavaly óta vannak regionális kommunikációs munkatársaink is – igaz, nem minden megyében. Eddig nálunk nem volt ilyesmi, teljesen központosított rendszerben dolgoztunk, gyakorlatilag mindig mindenről én nyilatkoztam. De látszik, hogy rengeteg előnye van a lokális kommunikációnak, hiszen így követhetőbbek a helyi események, gördülékenyebb az együttműködés a helyi médiumokkal. Általában mentőápolók, mentőtisztek pluszmunkaként vállalják, hogy ezzel a területtel is foglalkoznak. Talán már a televíziónézők is észrevették, hogy sokkal több arc tűnik fel egy-egy híradóban, és ez jó.

Sok fiatal került detoxikálóba

– Erről a feleségemet kellene megkérdezni. Gyanítom, azt válaszolná, nem sokat fejlődtem ebben a kérdésben az elmúlt években. Ha nagyon őszinte szeretnék lenni, ennek az lehet az oka, hogy nekem a munkám a hobbim is; a munkám és a magánéletem keresztül-kasul átszövi egymást. Nagyon örülök, hogy a feleségem ilyen hihetetlenül toleráns, és a három kisgyerekünket (a legnagyobb fia, Dani már 21 éves – a szerk.) fantasztikus energiával menedzseli minden egyes hétköznapon. Lilla és Alíz óvodás, Ádám kisiskolás, de mindegyiküknek vannak pluszdolgaik. Ádit focizni kell vinni, és sakkozni, Alízt, Lillát tornára. Ráadásul a feleségem is újra dolgozik, emellett logisztikázza ki, hogyan érjenek oda a gyerekek programjaira is. Ha tudok, próbálok segíteni, de ebben nem vagyok teljes értékű, és biztosan lehetne fejlődnöm. De ennek egyik gátja pont az, hogy számomra nem szükséges rossz a munka. Nem úgy élem meg, hogy úristen, nekem már megint dolgoznom kell!– A karácsony olyan sűrű volt, mint egy átlagos vasárnap. A szilveszter az, ami évről évre mindig nagy erőpróba a mentőknek. Ha csak a számokat nézzük, az országban idén 3187 esetünk volt, tavaly ilyenkor pedig 3000. De hozzáteszem: a szokásos őrület volt, nem történt extrém eset, azaz nem volt tömegbaleset. Volt ugyanis olyan évünk, amikor például egy diszkótűzben sokan megsérültek. Most azonban inkább rosszullétekhez, részegekhez hívták a kollégáimat, az országban nagyjából 300 embert vittünk detoxikálóba. Tizenöt százalékuk 18 év alatti kiskorú volt. Sajnos ez egy nagyon riasztó tendencia, de nem csak Magyarországon jellemző. Közlekedési balesetek is történtek, ráadásul a szilveszteréjszakát egy halálos baleset zárta itt Budapesten. A mentőautók szaladgáltak egyik címről a másikra, a kollégáim nem pihentek egy percet sem. De persze ez az országban nem mindenhol történt így, ez a fajta pörgés inkább a nagyvárosokra, de főleg a fővárosra jellemző. Lehet, hogy a kis mentőállomásokon, valahol a végeken, nyugalmas volt a szilveszteréjszaka.

Példát kell mutatni!

– Korábban 25 évig dolgoztam mentőkocsiban, nagyon sok szilvesztert töltöttem szolgálatban, és bevallom őszintén, hogy a legkomolyabb emlékeim egy szilveszteréjszakához kötődnek. A leghúzósabb szolgálat, a legkomolyabb esetekkel, szakmai teljesítménnyel. Örökké emlékezni fogok rá. Ekkor még nem is végeztem el a mentőtiszti főiskolát, mentőápoló voltam, és rohamkocsin dolgoztam itt a Markó utcában. Már váltás volt hajnalban, holtfáradtan ültem egy fotelban, amikor jött a riasztás, hogy kigyulladt egy kollégium. Kimentem segíteni. Súlyos eset volt, mert az emberek a tűz elől próbáltak elmenekülni, volt, aki kiugrott az ablakon, többen súlyosan megsérültek. Az az éjszaka nagyon kemény volt, 10 riasztásból 10 komoly eset volt: újraélesztés, gázolás, lakástűz... A szilveszter korántsem mindig vidám a mentőknél! Hozzáteszem: ezt a szilvesztert én most egy óriási buliban töltöttem. Összeállt három család az oviból, és összesen tizenkét, hat év alatti gyerkőccel – talán Ádám fiam volt a legidősebb a maga nyolc évével – töltöttük az estét. Elképesztő, milyen party-hangulat volt, éjfélre nagyon elfáradtam!– Bármit mondhat a szülő, ha két dolog nem teljesül. Az egyik, hogy legyen valóban lelki közelségben a gyerekével, hogy őszintén tudjanak egymással beszélni, és megosszák a valódi érzéseiket. A másik nagyon fontos dolog a példamutatás. Hiszen ha a gyerek azt látja, hogy az apja részegen tántorog haza, vagy az útja állandóan a bárszekrényhez vezet, akkor valószínűleg hiába mondja ennek az ellenkezőjét. Én nem járok a bárszekrényhez, nem vagyok egy piás alkat, a tömény italokat meg sem tudom inni. Ha valahol például pálinkával kell koccintani, az nekem kínszenvedés, mert valahogy nem tudom normálisan lenyelni. Az ünnepek alatt bejutottak a lakásba különböző italok, ajándékba kaptuk, és a feleségem éppen kérdezte, mit csináljunk azokkal, nehogy megromoljanak. Egyszóval „békeidőben" kell odafigyelni a gyerekre és építeni velük a jó kapcsolatot.– Valóban nagy a kísértés, hogy pezsgővel a kezében az ember valami nagyot elhatározzon. Én most pont arra gondoltam, hogy idén szerencsére nagyon nagy problémákat nem kell megoldanom. Nem vágyom óriási dolgokra, talán megpróbálom egy kicsit jobban élvezni az életet. A megfelelő életmódomat én már korábban elkezdtem alakítani... Minden másnap elmegyek reggel futni egy kört a Margitszigetre, és minden reggel fekvőtámaszozom a gyerekeim szeme láttára, hogy lássák, milyen fontos a mozgás. Illetve igyekszem az étkezésben kerülni az egészségtelen dolgokat. Talán meg kellene próbálnom több időt nyugiban eltölteni otthon, és a stresszt távolabb tartani magamtól. De ez nem választás kérdése, mert ugyanakkor lehet, hogy a stressz nélkül én már nem lennék az élők sorában, mert engem ez motivál.

Kedvencek



Édesség: – Madártej. Annyira szeretem, hogy gyerekkoromban – 16-18 évesen – így neveztük el a zenekarunkat is. Én nem úgy szeretem, ahogy általában kínálják, hanem hab nélkül és rengeteg mazsolával.

Szín: – Bézs.

Film: – Bacsó Pétertől A tanú, annak is az első része.

Mentőkocsi: – Ha lehet, kettőt mondanék... Az egyik a régi Nysa orosz–lengyel koprodukció. A Szomszédok című sorozatban Kulka is mindig ezzel járkált. Én pedig pályakezdőként 10 évig ezen dolgoztam. Megdobogtatja a szívem, ha eszembe jut. A másik kedvencem ez a mostani, nálunk szolgálatba álló, legújabb Mercedes-Benz Sprinter, ami szerintem jelenleg a világ legjobb mentőautója.

Televíziós felkérése: – A Mr. és Mrs. vetélkedőben a feleségemmel voltunk bent. Azért az a legnagyobb élmény nekem, mert ott elrejtettek egy fülkébe, és mellettem volt még három fülke, amelyben három ugyanúgy felöltöztetett pasit rejtettek el. Gyakorlatilag nem látszott belőlem semmi. A feleségemnek meg kellett találni, hogy melyik vagyok én. És elsőre megérezte. Lehet, hogy csöpögősnek tűnik, de ez nekem akkora érzelmi élmény volt, hogy azóta is komoly erőt ad ez a bizalom.