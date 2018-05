Gyorstesztet fejlesztettek ki az ebolavírus kimutatására

Egy ausztrál kutató új gyorstesztet fejlesztett ki az ebolavírus kimutatására, amely segíthet feltartóztatni a Kongói Demokratikus Köztársaságban a közelmúltban újonnan megjelent betegséget.



"Ez a vizsgálat mintegy 30 percet vesz igénybe. Egyszerű vérvétel után a mintát a helyszíne megvizsgálják, és az orvosok azonnal tudják, hogy az embereknek szükségük van-e kezelésre, megfigyelésre vagy karanténra - mondta Ameh James, az ausztráliai Sunshine Coast Egyetem (USC) kutatója, a gyorsteszt létrehozója.



A teljes tesztidő kulcsfontosságú tényező a betegség kezelésében, mivel a mintavétel után a pácienst hazaküldik és mintegy három napot kell várakoznia az eredményre. Ezalatt könnyen megfertőzheti családját és másokat - magyarázta a szakember, aki a Virology Journal című folyóiratban mutatta be munkáját.



A szakember szerint most az a legfontosabb, hogy anyagi támogatást szerezzen kutatásaihoz, hogy a szükséges felszerelést eljusson az érintett térségekbe és kiképezzék az embereket azok használatára, ezzel megakadályozzák a fertőzés terjedését.



"Adatokat is fogunk gyűjteni ahhoz, hogy megszerezhessük a hatósági engedélyt a teszt használatára járvány esetén" - tette hozza.



A vérzéses lázzal járó súlyos betegséget 1976-ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, legvalószínűbb, hogy denevérek terjesztik. A fertőzött ember vagy állat testnedvével való közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség halálozási aránya egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet. A legsúlyosabb ebolajárvány több mint 11 ezer 300 halálos áldozattal járt 2014-15-ben Nyugat-Afrikában. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebola újabb megjelenése az elmúlt napokban 23 ember életét követelte.