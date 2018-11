˝Ha nem iszik, tuti terhes˝ - Idén a nőkre fókuszál a Száraz November

Szigorú tabu

Már 20 éves kor előtt lerészegedünk

Sokáig nem vizsgálták a nőket

A fiatal lányok az új célcsoport

Öngondoskodásra tanít

Egységben az erő

A nő, ha iszik, kínos. A nő, ha iszik, botrányos. A nő, ha részeg, még a piát sem tudja megállni. A nő, ha részeg, szégyent hoz a családjára, megvetést érdemel. A nő, ha nem iszik, tuti terhes. Esetleg karót nyelt, hisz még lazítani sem tud. Megbocsátható, ha vezet, de egyet akkor is megengedhetne magának, úgyis kimegy belőle addig. Amúgy meg a nőnek csak a fakanál áll jól, a pia nem. Urával pedig ne kötözködjön, mert az élet terhe alatt meghajlott férfiembernek szüksége van lazításra a nap végén.Pedig a nő, ha iszik, lehet, hogy ugyanúgy csak szórakozni, lazítani szeretne, ahogy a férfi. Meg az is, hogy beteg, és segítségre szorul – pont, mint a férfi. Csak épp máshogy nézünk rá, kevésbé bocsátjuk meg neki, ahogy talán ő is magának. Sokat inni ugyanis még mindig mindenkinek szégyen, keveset – vagyis általunk még normálisnak vélt mennyiséget – rendszeresen fogyasztani azonban már tizenéves korunktól fogva menő. De, hogy igazából mi a kevés, a normális és a sok – nagy valószínűséggel rosszul mérjük fel.Erre is szeretné felhívni a figyelmet a Kék Pont Alapítvány, amely a „száraz novembert" idén először tematizálta is. A tavaly az ELTE PPK-val közösen végzett kutatásuk eredményeire alapozva úgy döntöttek, hogy ebben az évben – Nők a pult előtt címmel – kiemelten a nők alkoholfogyasztási szokásairól szeretnének társadalmi párbeszédet kezdeményezni. Mert bár a férfiak alkoholfogyasztásáról rengeteget beszélünk – még akkor is, ha nem feltétlenül jól –, a nők ivása még mindig szigorú tabuként vagy a férfiak által szabályozni kívánt területek egyikeként jelenik meg. Dávid Ferenc , a Kék Pont Alapítvány Biopolitikai Műhelyének vezetője azonban felhívja rá a figyelmet, hogy a kezdeményezés nem a komoly alkoholproblémákkal küzdőket célozza. Azoknak viszont, akik kezdik elveszteni a kontrollt vagy csak szeretnék tudni, hogy elég erősen tartják-e a gyeplőt, esetleg úgy érzik, ideje változtatni a berögzött szokásaikon vagy csak kíváncsiak rá, hogy tényleg kibírnak-e ennyi időt ivás nélkül, nagy tanulságokat tartogathat egy „szárazon" lehúzott hónap.– Nem lesz népszerű, amit mondok, de tulajdonképpen az évi 4-5 alkalmat lehet kulturáltnak és normálisnak nevezni, ha alkoholfogyasztásról van szó –világít rá Dávid Ferenc, és hozzáteszi, ami ezen túl van, azzal már érdemes kezdeni valamit. Az, aki minden nap iszik – akár csak egy keveset is –, már kockázati ivónak számít, tudjuk meg. Azt pedig nem nehéz belátni, hogy a havi rendszerességből könnyen lesz heti program, a hetiből pedig már ott is állunk a napi alkoholfogyasztás küszöbén. Dávid Ferenc szerint döbbenetes mennyiségű alkoholt fogyasztanak a magyar emberek, gyerekek generációi nőnek fel úgy, hogy normálisnak gondolják azt, hogy apa és anya iszik.Az első ital és az első részegség ideje férfiaknál és nőknél is 20 éves kor alatt jön el, 30 fölött kezdődnek a súlyosabb problémák, de csak 40 éves kor után kerül sor az első kezelésekre, derül ki a felmérésekből. S bár társadalmi szempontból egyértelmű különbség van a nők és férfiak alkoholfogyasztási szokásainak megítélésében, keveset tudunk a különbségek hátteréről.Míg egy nő és egy férfi szervezete egészen máshogy viszonyul az alkoholhoz, addig a kutatásokban felülreprezentáltak a férfiak alkoholfogyasztási szokásai. A kilencvenes évekig az összes alkoholfogyasztással kapcsolatos klinikai vizsgálatot férfiakon végezték, így viszonylag későn kezdtek el foglalkozni a nemek közti különbségekkel. Pedig – ahogy azóta ki is derült – érdemes lett volna külön-külön is górcső alá venni a nőket és a férfiakat, hogy tényleg megértsük a problémát. Egészen máshogy viselkedik ugyanis a két nem szervezete: a nőké kevesebb ADH-enzimet termel, amely az etanol acetaldehiddé alakításáért felel. Ráadásul testvízszázalékuk is alacsonyabb, ami szintén lassítja az alkohol lebontását.Mára azt is tudjuk, hogy a nők később kezdenek el inni, mint a férfiak, viszont hamarabb is jutnak el arra szintre, hogy alkoholproblémáikat kezeltetni kelljen. A két nem alkoholizmusa mögött húzódó okok is mások lehetnek, míg a férfiak inkább társas hatások miatt néznek a pohár fenekére, a nőket lelki okok vezetik. Egy biztos: egy alkoholista nőt súlyosabban stigmatizál a társadalom, mint egy férfit, épp ezért ők a kezelésekre is nehezebben jutnak el.S miközben a nemeket ebből a szempontból is erősen megkülönböztetjük, kontrollálatlanul ömlenek ránk az alkoholfogyasztást népszerűsítő reklámok, amelyek az utóbbi időben egyre kendőzetlenebbül és erősebben célozzák a fiatal lányokat. – Nézzük csak meg a plakátokat, a hirdetéseket! Szemmel láthatóan növekvő tendencia, hogy alkoholt fogyasztó fiatal lányokat jelenítenek meg rajtuk – hoz példát a szakértő, és hozzáteszi, az sem jó gyakorlat, ahogy a fesztiválokat egy ideje egy-egy alkoholmárkával azonosítjuk.A nők világméretű szerepvállalásának trendje ugyan nő, mutat rá Dávid Ferenc, mégis úgy tűnik, bizonyos területeken még mindig azt hisszük, a férfiakra vonatkozó szabályok rájuk is ugyanúgy érvényesek. Ám ez nem igaz. Ráadásul azzal, hogy nem teszünk különbséget, új nézőpontoktól fosztjuk meg magunkat. A Kék Pont Alapítvány szerint a nők alkoholfogyasztásának és a megküzdési stratégiáiknak mélyebb megismerése közelebb vihet minket a kockázati ivás csapdáinak és a mérték megtartás gyakorlatának megértéséhez is.– Míg a „száraz november" női résztvevői inkább elmennek jógázni, hogy levezessék a nem ivás okozta feszültséget, addig a férfiak rágyújtanak egy spanglira vagy energiaitalokkal pótolják a hiányt – avat be a szakértő, rávilágítva a két nem lehetséges megküzdési stratégiáinak különbségeire is.A Kék Pont és az ELTE tavalyi kutatásából az is kiderült, hogy a nők szívesen beszélnek a kihívás során megélt élményeikről, hozzáállásuk pedig támogató, és kerülik a nem ivást elutasító reakciókat is. S bár azt nem szeretnék a szervezők, hogy a nemek egymás megmentőiként vagy kontrolljaként próbáljanak tetszelegni, az adekvát helyzetek más perspektívából történő vizsgálatára azonban mindenkit bátorítanának. Épp úgy, ahogy a „száraz november" kipróbálására is. – Ha megtapasztaljuk a hiányt, és azt, hogy képesek vagyunk legyőzni a sóvárgásainkat, akkor a siker ízét is megérezzük, és ez olyan energiákat mozgósít bennünk, amelyek létezéséről lehet, hogy nem is tudtunk. Ez pedig nagyon sokat jelent az egész életünk szempontjából – fejezi be Dávid Ferenc.Idén nemcsak a tematikai, de a stratégiai partnerek bevonása is újdonságot jelent. Dávid Ferenc elmondta, olyan civil, nem politikai szervezetek csatlakozását várják, akik szívesen segítenék az alapítványt a „száraz november" kezdeményezés elveinek terjesztésében.Pagina: Betegség. Az alkoholizmust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyértelműen a betegségek közé sorolja. Olyan idült betegségnek tartják, melynek kezdete alattomos, felismerhető tünetei vannak, s ezek az alkoholizmus súlyosságával arányosak.Idézet: Nem lesz népszerű, amit mondok, de tulajdonképpen az évi 4-5 alkalmat lehet kulturáltnak és normálisnak nevezni, ha alkoholfogyasztásról van szó. Dávid Ferenc, Kék Pont alapítvány